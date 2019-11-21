Провальные результаты шестилетия после Евромайдана и переворота на Украине в репортаже ФАН

Украина готовится встретить шестую годовщину начала так называемого Евромайдана, принесшего стране госпереворот и долгожданную «близость к Европе». Лидеры протестов обещали украинцам «скорое членство в ЕС» и европейское качество жизни. Но пока, по оценке экспертов, Украина может «похвастаться» лишь развалом государства, обвалом ВВП, тотальным ростом цен, вялотекущей войной и массовой миграцией в соседние страны.

Напомним, шесть лет назад в Киеве начались массовые протесты, вошедшие в историю под названием Евромайдан. Их участники выступили за подписание договора об ассоциации с Евросоюзом и против экономического сближения с Россией. Благодаря финансовым вливаниям от украинских олигархов, а также с благословения «западных партнеров» акции протеста переросли в захваты органов власти и противостояние с силовиками. В конце февраля 2014 года при поддержке участников Майдана на Украине произошел государственный переворот. В результате к власти пришли наиболее радикальные силы в стране, вскоре развязавшие войну в Донбассе. Последствия этих процессов Украина ощущает на себе до сих пор.

Суровый киевский быт

Российские друзья часто спрашивают корреспондента Федерального агентства новостей:

«Ну, как там в Киеве? Так же страшно, как показывают по российскому ТВ?»

Стараюсь отвечать емко:

«Примерно, как у нас в 1990-е».

Действительно, в украинской столице часто чувствуешь себя как внутри этакой «машины времени», перенесшей тебя на четверть века назад. Здесь до сих пор на шикарных «джипах» ездят в основном мужчины с внешностью «братков» или завзятых коррупционеров. А также девушки с внешностью содержанок.

Здесь еще не возникло «социальное районирование», присущее российским мегаполисам. Проще говоря, живя в двух шагах от центра и имея в соседях людей состоятельных (судя по одежде и машинам), ты постоянно сталкиваешься с бомжами и другими асоциалами. Они живут прямо на твоей улице в заброшенном доме. Само это заброшенное здание выходит фасадом на центр Киева и соседствует с элитным, свежепостроенным небоскребом. По утрам населяющие билдинг украинские богатеи, вынося мусор, сталкиваются нос к носу с бомжами, ведущими раскопки в их мусорном баке. И те, и другие глядят друг на друга неприязненно. Но терпят. Привыкли.

Нет на Украине и приличных магазинных сетей вроде «Пятерочки» или «Магнита», обеспечивающих минимальный продуктовый набор среднему россиянину. Зато в Киеве есть масса странных «магазов на районе», торгующих товаром непонятного происхождения и качества. В качестве альтернативы — несколько элитных супермаркетов, способных своими ценами поразить даже бывалого москвича. И да, здесь постоянно случаются какие-то аварии — то струей кипятка прорывает асфальт, то в квартире гаснет свет или отключается вода. Или то, другое и третье происходит одновременно, безо всякого предупреждения. Киев — аварийный мегаполис.

Еще одна «примета из 1990-х» — в сегодняшнем Киеве все, касающееся строительства и ремонта, делается месяцами, а то и годами. Так, в мае этого года в нашем подъезде местный жилкомхоз взялся обновлять лифт — менять старый на новый. В России эта операция занимает у коммунальщиков от месяца до полутора, больше тянуть не дадут. Но в Киеве все по-особенному: сначала в июне первая бригада лифтоделов в полном составе отъехала на работы в Польшу, и разоренный лифт простоял, зияя шахтой, до сентября. В сентябре возникли некие умельцы, которые с пыхтением и матерком, не спеша, трудятся в лифтовой шахте по сей день. Все эти полгода жители подъезда карабкаются на свои этажи пешедралом. Киев любит терпеливых.

Кстати, здесь есть и прямая параллель с годовщиной Евромайдана. 21 ноября одним из главных событий «праздника» станет открытие выставочного пространства под названием «М³: Майдан. Мемориал. Музей». Это пространство возникло… на месте строительства музея «Революции достоинства». «Уникальный по замыслу музей» строится уже шесть лет и все никак не построится — потому что это Киев. Так что гостей праздника приглашают в … «котлован на аллее Героев небесной сотни» (так в Киеве торжественно называют жертв массовых беспорядков). Чтобы увидеть выставку, дорогие гости будут пробираться по праздничной ноябрьской грязи, лежащей на месте так и не построенного музея.

Цифры украинского падения

Пока простые граждане готовятся к славной годовщине Евромайдана, украинские экономисты приводят неутешительные цифры. По их данным, уровень ВВП Украины, составлявший в 2013 году 183 млрд долларов, по итогам 2018-го опустился до 118 миллиардов. Совокупный объем экспорта товаров и услуг шесть лет назад составлял 76 млрд долларов, сейчас — чуть более 50 миллиардов.

Как следствие — обвал экономики наотмашь бьет по карману населения. Средняя зарплата, составлявшая в 2013 году более 380 долларов, снизилась к 2018-му до 280 «зеленых». Средняя пенсия со 190 долларов опустилась до 98-ми. Да, на Украине периодически наблюдается номинальный рост доходов граждан в национальной валюте. Однако обвал гривны — втрое по отношению к доллару — до сих пор не позволил украинцам даже приблизиться к тому уровню жизни, который был до Евромайдана.

«Раньше многие мои знакомые как минимум раз-два в неделю ходили в рестораны, и дважды в год ездили в отпуск за границу — в основном в Турцию и Египет, — с ностальгией вспоминает знакомый киевлянин Василь. — А теперь не то, что о загранице не помечтаешь — даже в Крым поехать отдохнуть денег нет».

«До Евромайдана доллар у нас стоил семь гривен — сейчас почти 25. При этом люди даже в Киеве зарабатывают 200, от силы 300 долларов в месяц, — сообщил корреспонденту ФАН водитель Богдан. — Что, за эти деньги, много купишь? Мы с женой и ребенком живем в одной комнате, теща во второй, дом у нас панельный, зимой стены промерзают. А «квадрат» нового комфортного жилья стоит 1600 — две тысячи долларов. И как тут разъехаться с тещей? Пока мы еще как-то держимся, но сколько это может продолжаться? Если [президент Украины Владимир] Зеленский и дальше ничего не изменит, придется уезжать. Уехать отсюда хотят практически все».

Госдолг и «коммуналка»

Один из главных факторов, тянущий вниз экономику Украины, — внешние долги. В разгар протестов на майдане (площади Независимости в Киеве) в декабре 2013 года внешний госдолг страны не превышал 27 млрд долларов, а сейчас он превышает 53 млрд. При этом прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику по сравнению с уровнем 2012-го сократились почти вчетверо — с 8,4 млрд долларов до 2,2 млрд (причем значительная часть этой суммы — инвестиции из России. — Прим. ФАН). В 2020 году Киев должен выплатить по кредитам Международного валютного фонда (МВФ) и другим западным кредиторам астрономическую сумму в 442 млрд гривен — практически треть своего бюджета.

«Обслуживание долга превращается для Украины в серьезнейшую проблему. Попав в долговую кабалу к Западу, страна вынуждена полностью подчиняться его решениям и во внешней политике», — указывают местные эксперты.

Экономисты утверждают, что для возвращения к экономическим показателям времен «кровавого Януковича» (свергнутого в ходе госпереворота законного президента страны Виктора Януковича) Украине может потребоваться около 20 лет. И это еще оптимистический прогноз…

За шесть лет одним из самых больных вопросов для украинцев стали коммунальные платежи. Те самые, на которые раньше мало кто в стране обращал внимание — ведь карман они почти никому не тянули. Но стоимость кубометра газа за шесть лет возросла более чем в десять раз — с 72 копеек до 8,54 гривны. Электроэнергия в рамках лимитов подорожала с 28 до 1,2 гривны за кВт / час, а сверх лимита — с 36 копеек до 1,8 гривны. Стоимость отопления в Киеве увеличилась примерно в 11 раз — с 2,91 гривны за «квадрат» до 32,91 гривны. И этой зимой, в связи с ростом стоимости газа, наверняка подорожает еще больше.

В здравоохранении ситуация тоже усугубляется с каждым годом. Количество больничных коек на десять тысяч населения уменьшилось с 88 до 71. Как следствие — среди украинцев резко увеличилась смертность. Если в 2013 году естественная убыль населения Украины составляла 80,6 тыс. человек, то в 2018-м — этот показатель превысил 200 тысяч человек. Также в 3—3,5 раза выросли цены на основные продукты питания: хлеб, крупы, сало, молоко, яйца, муку и т. д. По данным украинского Госстата, на 20-25% сократилось потребление украинцами мяса, рыбы и фруктов. В общем, как говорится, «жить стало лучше, жить стало веселее».

В условиях постоянного роста стоимости жизни украинцы стали профессионалами в одном — умении жестко экономить на всем. По данным компании Research & Branding Group, сегодня 51% украинцев экономят на одежде и обуви, 46% — на отдыхе, 41% — на продуктах, 37% — на коммунальных расходах, а 33% — на лечении. Кроме того, 18% граждан экономят на транспорте, 17% — на связи и 12% — на образовании. За шесть лет, когда компания начала эти исследования, украинцы начали экономить по всем категориям расходов.

При этом за последние шесть лет украинские власти целенаправленно разрушили практически всю систему социальной защиты граждан. На сегодня до предела урезаны выплаты матерям-одиночками, полностью упразднено бесплатное питание в школах. Еще в 2015 году правительство Украины лишило социальных льгот ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов войны и инвалидов. В 2016-м части льгот лишились дети-сироты, а также дети и молодежь из малообеспеченных семей. Предельно сокращены льготы при получении высшего образования. Работающим пенсионерам отменили индексацию пенсий, при этом государство берет с их копеечных пенсий «военный налог». Урезаны субсидии на питание в школах, детских садах и профтехучилищах. Теперь украинские родители полностью платят за питание детей в государственных яслях и детсадах (при «кровавом Януковиче» государство оплачивало 60% стоимости детского питания).

Достоверными данными о демографической ситуации на Украине — с учетом массовой миграции населения — сегодня не владеет никто. По оценкам Укрстата, около десяти миллионов граждан страны сейчас работают за рубежом — в России, Польше, Чехии, Италии и т. д.

Однако реальная ситуация с миграцией может быть еще острее. Если в 2013 году население Украины оценивалось примерно в 45 млн человек, то сейчас, исходя из объемов потребления продуктов питания, на территории страны проживают от 24 до 30 млн.

«Украина погрузилась в демографическую катастрофу», — считают аналитики.

Праздник общей беды

Тем не менее, официально у украинцев сегодня на дворе праздник. 21 ноября в нескольких киевских храмах пройдут поминальные молебны, в выставочных залах откроются экспозиции с названиями типа «Навстречу свободе». Британский режиссер Фил Стронгмен будет показывать в Доме кино детски-оптимистический фильм «Киев несокрушимый», состоящий из интервью с «героями Майдана». В колонном зале киевской администрации запланирован праздничный концерт, а «Театр на Подоле» даже покажет рок-мюзикл «Got to Be Free, или Должен быть свободным».

Наверняка торжественную дату упомянут в своих речах и высокие украинские чиновники. Так принято, даже несмотря на то, что многие вдохновители Евромайдана в основном уже покинули Украину — видимо, устали наслаждаться плодами своей «перемоги». А большинство простых украинцев, несмотря на псевдо-праздничную суету, наверняка постараются не вспоминать эту славную дату. А если и помянут невзначай, то наверняка непечатно. Ведь расхлебывать плоды «победы Евромайдана» им предстоит еще долго.