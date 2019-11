Москва, 21 ноября. В Сети опубликованы ужасающие фотографии детей из Триполи, который находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Шокирующие кадры свидетельствуют о том, что главу ПНС Ливии Файеза Сарраджа не заботит благосостояние сограждан.

На фотографиях запечатлены ливийские дети, пробирающиеся в школу через горы мусора в захваченном боевиками из ПНС Ливии Триполи. Сарраджа уже неоднократно уличали в связях с террористическими организациями, в том числе запрещенными в РФ «Исламские государством»1, «Аль-Каидой»1, «Братьями-мусульманами».

School children in Libyan Capital Tripoli head home after a long day at school. #Libya pic.twitter.com/KtGBaFlgz8