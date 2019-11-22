Москва, 21 ноября. В Сети опубликованы ужасающие фотографии детей из Триполи, который находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Шокирующие кадры свидетельствуют о том, что главу ПНС Ливии Файеза Сарраджа не заботит благосостояние сограждан.

На фотографиях запечатлены ливийские дети, пробирающиеся в школу через горы мусора в захваченном боевиками из ПНС Ливии Триполи. Сарраджа уже неоднократно уличали в связях с террористическими организациями, в том числе запрещенными в РФ «Исламские государством»1, «Аль-Каидой»1, «Братьями-мусульманами».

School children in Libyan Capital Tripoli head home after a long day at school. #Libya pic.twitter.com/KtGBaFlgz8 — LibyaReview (@LibyaReview) 20 ноября 2019 г.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, российский журналист, политолог Александр Малькевич уверен, что террористов ПНС Ливии не заботит будущее страны. Боевики не собираются развивать экономику и улучшать благосостояние населения.

По словам Малькевича, показательным было поведение представителей ПНС Ливии на саммите Россия ― Африка, который прошел в октябре в Сочи. За два дня мероприятия представители ПНС Ливии не приняли участие ни в одной дискуссии. Узнав, что участие в круглом столе будут принимать представители Бенгази, ПНС Ливии проигнорировало мероприятие. При этом на саммите присутствовали представители российского бизнеса, готовые инвестировать в развитие Ливии.

«После этого мне стало все понятно про ПНС Ливии, это — люди, которые ставят свои амбиции выше интересов страны и выше нужд людей. Честно говоря, их представителей вообще не было видно ни на каких мероприятиях саммита. Никаких соглашений они не заключали, никаких проектов не обсуждали», ― констатировал глава ФЗНЦ.

Малькевич напомнил, что террористы ПНС Ливии получают доход от пиратства, торговли людьми, наркотиками и оружием, а судьбы сограждан волнуют их в последнюю очередь.

«А зачем им развивать экономику страны, если основной их доход – это пиратство, контрабанда, наркотрафик, рэкет, торговля оружием и людьми? Вот этим они и промышляют. Да частные подпольные тюрьмы строят», ― добавил президент ФЗНЦ.

Глава ФЗНЦ сообщил, что намерен добиваться международного трибунала по преступлениям террористов ПНС Ливии. Эту инициативу поддерживают российские моряки, которые три года провели в нечеловеческих условиях в плену у подручных террористов Сарраджа. Малькевич отметил, что ФЗНЦ планирует создать ассоциацию жертв террора в Ливии.

«Я думаю, что эти проекты имеют очень хорошую перспективу, потому что для кого-то правительство Сарраджа до сих пор является еще рукопожатным, но все, что их интересует, — это сиюминутное ситуативное обогащение на людских бедах», ― подытожил Малькевич.

В настоящий момент в столице Ливии проживают около 1 млн человек. Люди живут в страхе и лишний раз боятся выйти на улицу. В городе промышляют подконтрольные ПНС Ливии террористы и мародеры. Корреспонденты Федерального агентства новостей Владимир Малянов и Альгис Микульскис побывали в Триполи осенью текущего года. По словам корреспондентов, ситуация в ливийской столице катастрофическая: людей похищают вместе с автомобилями, процветает наркоторговля и рэкет.

Так называемое ПНС Ливии было сформировано Западом после убийства последнего легитимного правителя Ливии – Муаммара Каддафи. При этом глава ПНС Ливии Файез Саррадж связан с террористами как общим бизнесом, так и общими кураторами на Западе. В настоящий момент лишь 12 стран ООН признают ПНС Ливии, что делает организацию нелегитимной.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию по освобождению Триполи и ряда населенных пунктов на северо-западе страны. ЛНА контролируют большую часть территории страны, в Тобруке сформировано Временное правительство Ливии, поддерживаемое населением.

1 Организация запрещена на территории РФ.