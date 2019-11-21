Увешанную западными наградами Соболь сравнили с Брежневым

Москва, 21 ноября. Сотрудница так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь не пользуется любовью россиян, несмотря на многочисленные награды западных кураторов. Эту тему обсудили бывший работник ФБК Виталий Серуканов и политический блогер Митя Леонтьев во время стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

По мнению ведущих, попытки западных кураторов пропиарить Соболь, обвешав ее наградами, просто смешны, потому что по факту юрист ФБК не сделала ничего общественно полезного. Более того, Соболь сама создала много поводов ненавидеть ее.

«Я не знаю ни одного человека, которому бы она взяла и помогла как политик. Нет таких людей! Не существует!» — возмутился Серуканов.

Он также напомнил, что минувшим летом многие люди оказались в тюрьме из-за массовых беспорядков, организованных Соболь и ее соратниками. Кроме того, ведущие с иронией отнеслись к деятельности юриста ФБК в Мосгордуме, куда она проникла благодаря связям с коммунистической партией.

«Люба Соболь бочком-бочком туда юркнула, приходит на какие-то круглые столы. Она практически через день трется в Мосгордуме. Не затерялась мадам! Но посмотри, цирк же!» — сказал Серуканов в эфире стрима, организованного каналом RT.

Похоже, вся активность Соболь направлена не на благо страны, а на получение иностранных наград. Так, недавно юриста ФБК включили в список «самых влиятельных женщин года» по версии «Би-Би-Си». Кроме того, она получила премию Магнитского как «выдающийся российский оппозиционный активист». Ведущие сравнили увешанную наградами Соболь с Леонидом Брежневым, занимавшим пост генсекретаря ЦК КПСС с 1966 по 1982 год. А после вручения премии Магнитского пользователи Сети высмеяли юриста ФБК, отметив, что ей осталось заработать только «орден Иуды», передает «Царьград».

Отметим, что на заседании Мосгордумы, куда просочилась Соболь, она уже несколько раз попадала в неловкие ситуации. Так, она заявила, что на социальные нужды выделяется все меньше денег с каждым годом, прослушав доклад о распределении бюджета, в котором ясно говорилось об увеличении расходов на «социалку», пишет «Политика сегодня».

Кроме того, Соболь оконфузилась на заседании Мосгордумы 13 ноября, задав вопрос о доходах депутату Кириллу Щитову — теме его финансов было посвящено очередное «расследование» ФБК. Щитов очень удивился и сообщил, что все данные о его доходах есть в открытом доступе.

Напомним, летом 2019 года Соболь попыталась зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, однако провалилась, предоставив в избирательные комиссии поддельные подписи. Кроме того, в листах Соболь были обнаружены «подписи мертвецов».