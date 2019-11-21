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Путин прибыл на церемонию открытия МЦД на Белорусский вокзал в Москве

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Путин прибыл на церемонию открытия МЦД на Белорусский вокзал в Москве

Москва, 21 ноября. Российский президент Владимир Путин прибыл на церемонию открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).

Торжественное открытие состоится на Белорусском вокзале в Москве. В запуске МЦД также примут участие столичный мэр Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На церемонии ожидают главу РЖД Олега Белозерова, министра транспорта Евгения Дитриха и помощника президента Игоря Левитина.

Ранее сообщалось, что новые поезда «Иволга» запустят с обычными электричками по Московским центральным диаметрам. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. Поезда состоят из семи вагонов со сквозным проходом, они могут вместить почти две тысячи пассажиров. Планируется, что загруженность МЦД снизят за счет дополнительных поездов.

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