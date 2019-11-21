Армия ЛНА помешала Турции поставить террористам ПНС партию бронетехники

Ливийская национальная армия (ЛНА) проследила за высадкой турецких БМП в портах «Аль-Хадид» и «Ас-Сульб» и уничтожила бронетехнику, предназначавшуюся террористам из так называемого Правительства национального согласия. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари.

Он объяснил, что речь идет о незаконной турецкой поставке, которая прибыла в ливийские порты «Аль-Хадид» и «Ас-Сульб» 19 ноября. Анкара передала террористам ПНС партию БМП, которые собирались перебросить на одну из боевых позиций. Однако военные ЛНА проследили за высадкой бронетехники, после чего успешно уничтожили ее и склады боеприпасов.

Кроме того, средства противовоздушной обороны Ливийской национальной армии сбили ракетой итальянский беспилотный летательный аппарат.

Как отметил Мисмари, ЛНА впервые задействовала вертолеты для оказания поддержки боевым частям, воюющим в Триполи. По его словам, террористическая группировка «Братья-Мусульмане»1 (запрещена в РФ), членом которой является «премьер-министр» так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж, а также те, кто поддерживает ее, пытаются подчинить юг страны силам ПНС, используя дешевое театрализованное представление, вызывающее насмешку.

ЛНА требует от каждого, кто вмешивается в дела Ливии, разделять, кто из воюющих сторон является ополчением, а кто — террористами и террористическими группировками, отметил Мисмари. Так, например, группировка «Ансар аш-Шариа» специально переименовалась в «Маджлис аш-Шура», чтобы избежать санкций Совбеза ООН, а также попадания в список террористических организаций.

Он добавил, что в Адждабии сотрудники следственных органов обнаружили под землей большое количество оружия и боеприпасов, а в районе аль-Джабаль аль-Ахдар был найден автомобиль, в багажнике которого находились противотанковые мины.

Ранее итальянское министерство обороны отреагировало на новость о сбитом армией ЛНА беспилотнике. Согласно сообщению ведомства, «была потеряна связь с БПЛА итальянских ВВС, который выполнял миссию «Безопасное море» и впоследствии потерпел крушение на территории Ливии. БПЛА якобы совершал полет по маршруту, обговоренному с правительством Ливии, утверждает Минобороны Италии.

Однако пресс-служба Ливийской национальной армии выпустила сообщение, которое было передано Федеральному агентству новостей спецкорами из Бенгази. В нем было указано, что вблизи населенного пункта Тархуна 11-я рота армии ЛНА сбила итальянский БПЛА, который ранее вылетел из Мисураты.

«Два дня назад СМИ ПНС публиковали новости о прилете итальянского грузового самолета в Мисурату якобы с новейшим медицинским оборудованием для поставки в больницы Триполи», — сообщили в ЛНА.

Добавим также, что после появления грузового самолета итальянских ВВС, на борту которого якобы находилось «медицинское оборудование», силами ЛНА был сбит боевой БПЛА. Сколько еще было привезено таких беспилотников — неизвестно. При этом Турция — еще один пособник террористов ПНС — регулярно поставляет военную технику и боеприпасы гражданскими судами и самолетами, о чем неоднократно сообщали СМИ.

Ливийская национальная армия проводит антитеррористическую операцию по освобождению Триполи и ряда населенных пунктов на северо-западе страны. Войска ЛНА под управлением фельдмаршала Халифы Хафтара намерены освободить Триполи от бандформирований, чтобы восстановить государственность страны. Освобождение Ливии от террористов силами ЛНА является единственной надеждой ливийцев на восстановление мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.