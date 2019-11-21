Сирия, 21 ноября. ВВС Турции уничтожили восемь террористов РПК в Иракском Курдистане. Прогремел взрыв недалеко от города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре. САА при поддержке ВКС РФ продолжает обмениваться ударами с боевиками в Идлибе и Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на окраинах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками на юго-востоке Идлиба; открыли огонь по расположениям исламистов на северо-западе Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на западе от Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли урон Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Провинция Алеппо

Новостной портал Sham FM опубликовал подробности о последствиях обстрела боевиками жилых районов города Алеппо. В соответствии с уточненной информацией, исламисты возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1*** террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», базирующиеся в пригороде ар-Рашидин, выпустили не менее пяти снарядов по жилому комплексу на юго-западе административного центра провинции, нанеся зданиям материальный ущерб. Это повлекло за собой ответные удары со стороны правительственных подразделений. Государственный телеканал «Syria TV» заявил о нанесении серьезного урона джихадистам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о взрыве на подконтрольных союзникам Сирийской арабской армии (САА) территориях в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Twitter-канал (DeirEzzor24) заявляет о том, что сработала бомба, заложенная в окрестностях города Абу Кемаль, в результате чего якобы были убиты и получили ранения несколько проасадовских бойцов. Однако официальные новостные порталы данные сведения пока не подтверждали. Предполагается, что бомба могла быть заложена джихадистами «Исламского государства»1 еще во время оккупации этого района.

Провинция Идлиб

На окраинах зоны «Большого Идлиба» возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Интернет-портал Step News Agency передает, что исламисты обстреляли населенный пункт аль-Хувейн на юго-востоке провинции. Оппозиционные источники утверждают, что это привело к потерям в рядах САА. Тем не менее эта информация пока нуждается в проверке. Военный источник в сети Twitter (baladinetwork) сообщает о том, что правительственные войска, в свою очередь, нанесли удары по опорным пунктам джихадистов недалеко от деревни Ках. Поддержку силам САР оказывают ВКС России, точечные авиаудары которых пришлись по укрепрайонам боевиков в окрестностях города Кафр-Набаль.

Провинция Ракка

Twitter-канал (Raqqa_sl1) опубликовал фотографии, на которых запечатлены последствия обстрела школы в деревне Джаран аль-Хадж недалеко от Тель-Абьяда. Напомним, здание учебного заведения оказалось под ударом террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) накануне. Жертв среди учащихся удалось избежать. Как известно, большая часть зоны операции «Источник мира» была зачищена от курдских вооруженных формирований, однако некоторые из радикалов все еще продолжают провоцировать стычки с вооруженными силами Турции и их союзниками.

Провинция Хама

В соседней с Идлибом Хаме также отмечаются стычки на линии соприкосновения сил между правительственными войсками и боевиками незаконных бандформирований. Как передает информационный портал Step News Agency, подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в районе города Джурин, открыли огонь по расположениям исламистов на подступах к населенному пункту Зайзун в долине аль-Габ. Напомним, накануне сюда были переброшены порядка 1500 бойцов САА и Национальных сил обороны****** (NDF), которые, как предполагается, примут участие в грядущем наступлении на данном направлении.

Ирак

Twitter-канал новостного агентства Anadolu Agency сообщает о том, что турецкие ВВС активизировали боевые вылеты в Северном Ираке, которые находятся под контролем радикальных курдских бандгрупп. В результате воздушных атак были нейтрализованы не менее пяти террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Хакурк, еще трое были уничтожены в Хафтанине. Напомним, Анкара действует в рамках антитеррористической операции под названием «Коготь», о начале которой стало известно еще в мае.

1 Организация запрещена на территории РФ.