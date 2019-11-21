Киев, 21 ноября. Значительные уступки президента Украины Владимира Зеленского на встрече в «нормандском формате» обернутся протестами, а также его свержением, считает возглавлявшая комитет по международным делам бывший депутат Верховной рады Анна Гопко.

По ее словам, Зеленскому стоит хорошо подумать, прежде чем ехать на встречу с лидерами стран «нормандского формата». Как передает телеканал «Прямой», Гопко посоветовала Зеленскому не рассчитывать «на то, что большинство украинцев болеют амнезией или не понимают на самом деле, каких достижений ждет Украина».

Бывший парламентарий объяснила, что наступает зима, большинство украинцев начали получать квитанции на оплату услуг ЖКХ. Бывший депутат Рады призвала Зеленского не идти на компромиссы по Донбассу.

«Они увидят, что те лозунги, которые были, что снизим тарифы, не сложились, и тут я хотела бы сказать: есть большой риск, что возвращение Зеленского после «нормандской четверки», если там будут подписаны какие-то уступки значительные, оно может спровоцировать на Украине массовые протесты, которые могут перерасти или уже в восстание, или в революцию, или еще во что-то», — подчеркнула она.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию юго-востока Украины, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек.