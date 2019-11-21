В посольстве РФ прокомментировали слухи о переносе открытия авиасообщения с Египтом

Каир, 21 ноября. Посольство России в Каире прокомментировало публикации СМИ о том, что открытие авиасообщения с Египтом откладывается. Сообщение дипведомства было опубликовано на странице представительства в Facebook.

СМИ, ссылаясь на анонимный источник, передавали, что меры, которые были предприняты египетскими властями для усиления безопасности в аэропортах страны, по-прежнему не являются достаточными. В связи с этим запуск чартерных рейсов между Россией и курортами Египта якобы откладывается на неопределенный срок.

В посольстве России констатировали, что обратили внимание на эту информацию. Дипломаты отметили, что это слухи.

«Посольство России отмечает, что такая информация не является официальной позицией Российской Федерации», — заметили в дипведомстве.

Российские дипломаты добавили, что Москва уделяет большое внимание вопросу возобновления чартерных рейсов между странами.

«Мы надеемся, что решение этого вопроса произойдет в кратчайшие сроки, принимая во внимание заметный прогресс, достигнутый Египтом в безопасности его аэропортов», — констатировали в российском посольстве.

Напомним, полеты в Египет и из него были приостановлены в России после теракта на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа»​​​ в октябре 2015 года, во время которого погибли 224 человека. Москва и Каир проделали серьезную работу по усилению мер безопасности в египетских аэропортах. Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и египетскими курортами обсуждали президент РФ Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.