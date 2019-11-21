Шепелев признался, что дочь возлюбленной приводила его в бешенство

Москва, 21 ноября. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что иногда приходил в бешенство из-за поведения дочери его возлюбленной дизайнера Екатерины Тулуповой. О сложностях в общении с девочкой Шепелев рассказал в своем новом YouTube-шоу «Папки».

Сейчас телеведущий воспитывает сына Платона, которого родила певица Жанна Фриске, скончавшаяся от рака в 2015 году. У Тулуповой есть дочь Лада от первого брака. Детям по шесть лет, и они ходят в один детский сад, а проживает семья в большой квартире на Патриарших прудах.

В новом выпуске своего YouTube-шоу Шепелев встретился с актером сериала «Универ» Араратом Кещяном. Ведущий рассказал, что по началу ему было очень трудно найти контакт с Ладой, поскольку он растил мальчика и не имел опыта общения с маленькими представительницами женского пола. По словам Шепелева, его общение с дочерью Тулуповой превращалось в «катастрофу». Шепелев не мог привыкнуть, что девочка плачет или протестует, если ей, например, не долить молока в хлопья или неаккуратно к ней прикоснуться.

«Я первое время не мог с этим справиться. Мне говорили: «Успокойся, возле тебя маленький ребенок». А я так бесился, как будто возле меня была какая-то взрослая женщина. Мне потом объяснили, что все девочки такие», — поделился ведущий со своим собеседником.

Кещян, который растит двух дочерей, согласился с Шепелевым.

«С девочками нужно больше чуткости, с пацанами можно этого не делать», — цитирует актера KP.RU.

Ранее стало известно, что Шепелев сделал Тулуповой предложение. Как рассказали знакомые пары, скорее всего, решение отправиться в ЗАГС связано с желанием завести общего ребенка. Дата бракосочетания пока остается в тайне — сам Шепелев традиционно информацию о личной жизни не прокомментировал.