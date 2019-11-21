Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции

Москва, 21 ноября. Российский футболист Заур Садаев, который выступает в чемпионате Турции за команду ФК «Анкарагюджю», пропал без вести.

Как рассказал тренер клуба Мустафа Каплан, Садаев не отвечает на звонки, к настоящему моменту о нем нет совершенно никакой информации. Также неизвестно его текущеее месторасположение.

«Садаев еще не вернулся после матча за сборную, и сейчас у нас нет информации о нем. Мы так и не смогли дозвониться до него. Наши болельщики должны об этом знать», — объявил Каплан.

По данным некоторых СМИ, спортсмена не могут найти уже больше недели. Отметим, в России Садаев выступал за «Ахмат».