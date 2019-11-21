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Следователи пришли в офис ангарской компании «Звезда»

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Следователи пришли в офис ангарской компании «Звезда»

Ангарск, 21 ноября. Правоохранительные органы РФ проводят следственные действия в офисе ангарского предприятия ООО «Звезда», которое, по информации СМИ, связано с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Как сообщает Babr 24, главным учредителем предприятия является Андрей Ядришников — юрист ЗАО «Стальконструкция». Однако стартового капитала у него нет, бизнесом он прежде не занимался, поэтому предполагается, что истинным владельцем «Звезды» является Левченко, который вкладывался в фирму.  

На прошлой неделе следователи вскрыли коррупционную схему этой компании, в которой может быть задействован сам губернатор, а также его семья и партнеры. По версии следствия, компания «осваивала» деньги и выводила их в офшор.

В четверг Следственный комитет РФ предъявил обвинение в мошенничестве директору «Звезды» — Олегу Хамуляку. Речь идет о необоснованном завышении стоимости лифтового оборудования и объемов выполненных по государственному тендеру работ.

«Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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Источник: Babr24
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