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СК РФ предъявил обвинение в мошенничестве директору ООО «Звезда» в Иркутской области

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СК РФ предъявил обвинение в мошенничестве директору ООО «Звезда» в Иркутской областиИркутск, 21 ноября. Сотрудники Следственного комитета России задержали директора ООО «Звезда» в Иркутской области Олега Хамуляка по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, с 2018 по 2019 год Хамуляк, действуя в составе группы неустановленных лиц, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и строительно-монтажных работ, которые были выполнены ООО «Звезда».

В результате противоправных действий злоумышленников фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области был нанесен ущерб в размере 185 миллионов рублей.

СК РФ предъявил Хамуляку обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В настоящее время решается вопрос об избрании Хамуляку меры пресечения. Следователи работают над установлением всех лиц, причастных к совершению данного преступления.

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