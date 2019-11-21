Чичваркин сломал легенду Навального о «донатах от простых россиян»

Москва, 21 ноября. Бежавший в Лондон бизнесмен Евгений Чичваркин создал в Великобритании «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» (Anti-corruption & Libertarian Fundtraising). Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Бывший юрист Алексея Навального, Виталий Серуканов, во время стрима RT отметил, что созданием этой организации Чичваркин сломал любимую легенду скандального блогера о «простых россиянах», которые якобы перечисляют честно заработанные деньги в так называемый «Фонд борьбы с коррупцией». Месяцем ранее, когда Минюст РФ признал ФБК иностранным агентом, Навальный заявлял, что никогда не нуждался в деньгах из-за рубежа и вполне доволен пожертвованиями по 200-300 рублей. Кроме того, блогер рассказывал, что ведет «довольно скромную жизнь». При этом ранее неоднократно сообщалось, что Алексей Навальный отдыхает на дорогостоящих курортах в Италии.

Как передает Nation News, после создания фонда Чичваркина Навальный сможет говорить, что получает деньги из этой организации. При этом источники финансирования более прозрачными не станут. Дело в том, что британский фонд оформлен как Ltd, что позволяет не раскрывать имена и названия юридических лиц, которые вносят средства в организацию.

По словам Виталия Серуканова, сам Чичваркин «крайне жаден» и вряд ли станет передавать крупные суммы в фонд из собственного кармана. Однако в Великобритании и странах Евросоюза проживает ряд «обиженных на российскую власть» состоятельных людей, не желающих раскрывать свои имена, и фонд Чичваркина сможет теперь аккумулировать переданные ими финансовые средства совершенно официально. Еще до этого бизнесмен заявлял, что ежедневно пересылает Алексею Навальному по 100 тысяч рублей от тех, кто анонимно хочет поддержать «Фонд борьбы с коррупцией».

«Был неформальной прокладкой, а стал официальной прокладкой», — заявил Серуканов.

Издание отмечает, что теперь у Алексея Навального есть два варианта: либо признаться, что его финансирует Лондон, либо заявить, что Евгений Чичваркин солгал. Однако вряд ли блогер пойдет на это, так как бежавший в Лондон бизнесмен — крайне полезный контакт.

Тем самым Алексей Навальный создает уникальный в России прецедент: он считает себя политиком, однако живет на деньги зарубежных спонсоров и не стесняется этого. С британским фондом Навальный тоже не изменил себе: он выбрал максимально закрытую схему вопреки собственным заявлениям, что его сторонники «будут знать, откуда пришел каждый рубль».

Виталий Серуканов также обратил внимание, что Чичваркин как либертарианец открыто поддерживал Светова, однако своим признанием подставил идейных соратников. Дело в том, что либертарианцев пока не признавали иностранными агентами, однако после заявления о создании фонда есть все основания для этого.