Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на поданные с 22 ноября заявки

58
0 Оставить комментарий

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на поданные с 22 ноября заявки

Москва, 21 ноября. Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с предстоящей пятницы, на 0,3-0,6 процентного пункта. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансового учреждения.

По данным Сбербанка, с 22 ноября купить квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%.

Уточняется, что снижение ставок по ипотеке составит 0,3 п. п. на покупку готового жилья. Кроме того, понижение ставок на приобретение возводящегося жилья составит 0,4 п. п. в большинстве субъектов страны, а в шести регионах — 0,6 п. п.

Ранее экономисты рассказали россиянам, когда наиболее выгодно брать ипотеку, обратив внимание на несколько деталей в решении этого вопроса. Ведущий экономист Сбербанка Антон Стручневский указал, что ключевую ставку собираются урезать до 6%, после чего учреждение возьмет перерыв до середины 2020 года. Другие аналитики, в том числе помощник президента РФ Андрей Белоусов, считают, что ключевую ставку получится снизить до 5% благодаря усилению координации министерства финансов и регулятора страны, однако понижение будет пошаговым, чтобы не ослабить национальную валюту.

infox - new
Источник: Пресс-служба Сбербанка
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров