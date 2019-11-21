Украденную китайцами картину передали в Русский музей. ФАН-ТВ

В Михайловском дворце состоялась торжественная церемония передачи спасенного полотна. «Портрет женщины с гранатовым кулоном» кисти советского художника Бориса Иогансона пытались контрабандой вывезти сотрудники Хэйлунцзянской академии художеств.

Картина стоимостью 1,5 миллиона рублей была приобретена для выставки в Харбине. Злоумышленники имели опыт законного провоза культурных ценностей, однако в этом случае спрятали полотно в багаже.

Директор академии Фэнюе Чэнь и его помощник Дун Чэнь получили по два года колонии.

«Портрет женщины с гранатовым кулоном» написан в середине прошлого века в характерном для Иогансона стиле. Психологическая характеристика модели передана с помощью цветовых акцентов на деталях.