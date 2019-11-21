На презентации в МИД РФ рассказали о кровавых преступлениях «Белых касок»

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев провел на площадке министерства иностранных дел РФ презентацию своей книги «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации».

В издании исследователями Фонда были подробно описаны показания свидетелей преступлений псевдогуманитарной организации «Белые каски» в Сирии. В частности, они оказывали финансовую, логистическую и инженерную поддержку террористам ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) и иных радикальных формирований, снимали фейковые видео о «химических атаках» на мирных жителей сирийского правительства и даже принимали непосредственное участие в продаже органов сирийских жителей.

В интервью Федеральному агентству новостей Григорьев рассказал об опасности симбиоза псевдогуманитарщиков и террористов и обозначил истоки появления организации.

Ниточки ведут в Лондон

— Максим Сергеевич, расскажите, пожалуйста, кто был инициатором создания «Белых касок»? В общих чертах это известно, но есть ли конкретные детали?

— Мы — общественная организация и не обладаем какой-то закрытой, секретной информацией о том, как и кем были задуманы «Белые каски». Судя по тому, что создатель «Касок» господин Джеймс Ле Мезюрье был, как пишут СМИ, представителем спецслужб Великобритании, а он неоднократно рассказывал в медиа, что стоял у истоков создания «Белых касок», наверное, этот вопрос следует переадресовать спецслужбам Великобритании. Возможно, вы найдете комнату какого-нибудь агента Смита, который через 50 лет выпустит мемуары и в них расскажет, что придумал «Белые каски».

— Кто оказывал «Белым каскам» финансовую поддержку?

— Кто финансировал их, известно доподлинно. Они получали сотни миллионов долларов, в этом принимали участие правительства США, Великобритании и целого ряда иных стран. Этого никто не скрывает, здесь мы имеем полную ясность.

Лжецы и террористы

— В чем были цели создания этой псевдогуманитарной организации?

— Для чего создавались «Белые каски», тоже трудно сказать. Об этом нужно спрашивать их создателей. Но то, какие функции они выполняли на земле, очевидно. Они были источником дезинформации, фальсификации атак правительства Башара Асада, в том числе и с химическим оружием. Они выполняли функцию финансирования и обеспечения боевиков. Члены «Белых касок» были одновременно боевиками и получали зарплату от спонсоров и организаторов этой псевдогуманитарной организации. Это является фактически примером открытого финансирования террористов. Кроме того, «Белые каски» выполняли функцию фортификационных отрядов для нелегальных группировок террористов, оказания боевикам медицинской, логистической помощи.

— Какие еще преступления лежат на совести «Касок»?

— Они были ключевым элементом незаконной системы изъятия органов у граждан Сирии. Мы узнали об этом от людей, которых опрашивали. Это было для нас очень неприятной неожиданностью. Мы можем констатировать только конкретные случаи, когда «Белые каски» забирали людей, пострадавших от обстрелов или заболевших, а потом родственникам привозились их тела с изъятыми органами. Господин Ле Мезюрье, как мы знаем из материалов СМИ, находился во время югославской войны в Сербии. На территории, где он работал, действовала аналогичная система незаконного изъятия органов у жителей Сербии. Занимались этим террористические группы из Косово. Эта же система была перенесена в Сирию и реализовывалась там «Белыми касками».

Воскресшие «Каски»

— Насколько опасным может быть въезд представителей «Белых касок» в Европу и Россию и как эта развитая система связи террористов и псевдогуманитарных организаций может в дальнейшем повлиять на международную безопасность?

— Мы опрашивали бывших членов «Белых касок». Приверженцами принципов западной системы демократии и либеральных ценностей «Каски» являются только во время интервью западным медиа. Большинство из них, безусловно, является радикалами. Значительное количество из них составляет питательную среду для террористов. Я не удивлюсь, если эти люди, попав в западные страны, будут исполнителями террористических актов. Большинство из них воспринимали работу в «Белых касках» не как гуманитарную деятельность, а как борьбу за радикальные религиозные идеи против правительства Сирии.

— Не могли бы вы обозначить перспективы существования «Белых касок» с учетом политической ситуации в Сирии? Можно ли ожидать, что в ближайшее время эта организация перестанет существовать?

— Она фактически уже не существует. Количество «Белых касок» сильно уменьшилось. Но, к сожалению, практика показывает, что такие организации, которые являются инструментами других государств, в той или иной форме продолжают существовать. Не удивлюсь, если тысячи подготовленных людей, которые выехали из Сирии, будут задействованы в аналогичных проектах в других странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.