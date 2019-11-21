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Врачи рассказали о причинах цистита у женщин

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Врачи рассказали о причинах цистита у женщин

Москва, 21 ноября. Неприятные ощущения внизу живота, частое посещение туалета может говорить о цистите. Воспалительный процесс мочевого пузыря чаще всего наблюдается у женщин.

Причиной появления цистита может быть сидячая работа, редкое опорожнение мочевого пузыря, тесное белье. Врачи считают, что воспаление могут также спровоцировать переохлаждение и запоры.

Цистит характеризуется болью в животе, нарушением кровотока в малом тазу. Прием некоторых медицинских препаратов может вызвать воспалительный процесс.

Медики добавляют, что женщины склонны к циститу в силу анатомического строения тела. Микроорганизмы могут легко попасть в женский организм. У мужчин цистит появляется на фоне переохлаждения, инфекции мочеиспускательного канала и простатита. 

Считается, что спровоцировать цистит может использование грубой туалетой бумаги и аллергия на средства личной гигиены. Медики рекомендуют не затягивать с лечением, чтобы болезнь не перешла в хроническую форму.

Они советуют обильное теплое питье, временно исключить чай, кофе, спиртные напитки и отказаться от копченой и соленой пищи. Эти продукты только усиливают воспаление.

Лучше всего подойдут отвары мяты, петрушки, полевого хвоща и специальные урологическое травяные сборы. Избавиться от болевых ощущений помогут спазмолитики, пишет Planet Today.

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