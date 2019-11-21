Москва, 21 ноября. Газопровод «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

Вице-премьер ответил на вопрос журналистов о том, когда будет запущен «Северный поток — 2».

«В середине следующего года», — констатировал Козак.

Газопровод «Северный поток — 2» будет состоять двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он будет проложен по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Обе ветки трубопровода должны быть построены до конца этого года.

Против строительства этого газопровода выступают Украина и США. Украинские власти опасаются, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» страна лишится транзита российского газа. В Киеве уверяют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности ЕС.

С аналогичными заявлениями выступают и в Вашингтоне. Как неоднократно отмечали эксперты, за обвинениями со стороны американцев скрывается желание США продвигать свой более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.

Некоторые страны Запада считают, что проект является политическим и угрожает энергобезопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» — это исключительно бизнес-проект. Кроме того, российская сторона подчеркивала, что этот газопровод не исключает продолжение транзита газа через территорию Украины.

Ранее член Совфеда РФ Франц Клинцевич прокомментировал возможное введение санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2».