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В МВД рассказали, что нужно учитывать при изъятии имущества наркоторговцев

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В МВД рассказали, что нужно учитывать при изъятии имущества наркоторговцев

При подготовке законопроекта об обороте имущества наркоторговцев и их родственников в доход государства необходимо учитывать виртуальные активы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил врио начальника антинаркотического главка МВД РФ Кирилл Смуров.

Ранее в ходе выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции он сообщил о рассмотрении вопроса о возможности оборота в доход государства имущества, полученного от организации наркопреступлений и участия в них. 

«Мы прорабатываем возможность подготовки такого законопроекта», — рассказал Смуров.

Он отметил, что на данный момент законодательство не учитывает необходимости контроля за виртуальными активами и этот аспект также должен получить отражение при подготовке инициативы. 

В МВД рассказали, что нужно учитывать при изъятии имущества наркоторговцев

«Любой криминальный бизнес так или иначе связан с извлечением прибыли и доходов в интересах определенных групп граждан, отдельных лиц и так далее. Соответственно, эти доходы они должны где-то размещать. У нас меняются в том числе и финансовые механизмы», — пояснил представитель МВД.

На первом этапе были безналичные расчеты, а сейчас виртуальные активы — биткоины и так далее, уточнил Смуров.

«Они выходят из-под контроля действующего законодательства. Надо этот контроль восстанавливать», — подытожил собеседник ФАН.

В общении с журналистами глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что депутаты уже готовят инициативу, которая предусматривает конфискацию имущества не только наркодилера, но и его родственников, если они не смогут доказать его легальное происхождение.

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