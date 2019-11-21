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Турецкие беспилотники атаковали колонну курдских боевиков в Сирии

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Турецкие беспилотники атаковали колонну курдских боевиков в Сирии

Анкара, 21 ноября. Турецкие беспилотники атаковали колонну из трех автомобилей курдских радикалов в районе поселения ат-Таруазия в Сирии. Об этом сообщил информационный портал Step News Agency.

Отметим, что ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара задействует ударные дроны в ответ на нападения со стороны Рабочей партии Курдистана и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии. Обе организации турецкие власти считают террористическими.

Турецкие беспилотники атаковали колонну курдских боевиков в Сирии

По словам Акара, курды продолжают осуществлять нападения на севере Сирии. В настоящее время Турция ведет переговоры с Россией по этому поводу.

Напомним, что 18 ноября боевики из курдских формирований и присоединившиеся к ним местные жители напали на патруль, закидав российские бронемашины камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во время атаки сильнее других пострадали турецкие броневики Kirpi, у одного из них загорелось колесо. В российский бронеавтомобиль военной полиции «Тайфун-К» прицельно бросили две «зажигалки» в броню.

Позже курды принесли извинения и переложили всю ответственность на жителей Кобани. Они заверили Россию и Турцию, что подобного инцидента больше не повторится.

22 октября Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Он предполагает завершение турецкой военной операции «Источник мира» и проведение совместного патрулирования в зоне безопасности.

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