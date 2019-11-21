Москва, 21 ноября. Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал возможное введение санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба политика.

Ранее американский сенатор Тед Круз заявил, что в случае завершения строительства газопровода Россия сможет получить миллиарды долларов, которые якобы будут использоваться «для подпитки российской агрессии». По мнению Круза, трубопровод навредит всей Европе, сделав запад Европы более зависимым от российской энергии. Он посоветовал Вашингтону «остановить или отложить более чем на год» ввод «Северного потока — 2» с помощью санкций. Клинцевич обвинил Круза в том, что он клевещет на Россию.

Клинцевич ответил на возможное введение санкций для задержки «Северного потока — 2».

«Распространяя ложные сведения, он пытается нанести финансовый ущерб нашей стране и вред ее репутации. Во всем мире подобные действия считаются одной из форм недобросовестной конкуренции. Одновременно сенатор, говоря о введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», занимается откровенным шантажом. В результате получилась гремучая смесь: клевета и шантаж в одном флаконе. Но «Северный поток — 2» все равно не остановить», — подчеркнул он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.

Обе ветки трубопровода должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему, предположительно, начнутся с января 2020 года. Российский газопровод «Северный поток — 2» начнет работу через год — с 1 января 2020 года, сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

Такая же риторика ведется со стороны США. Как отмечали эксперты, за обвинениями Вашингтона скрывается желание американских властей продвигать свой, более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.

Некоторые страны Запада считают, что проект является политическим и угрожает энергобезопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» — это исключительно бизнес-проект.