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Кремль отреагировал на сообщения об убытках из-за запрета полетов в Грузию

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Кремль отреагировал на сообщения об убытках из-за запрета полетов в Грузию

Москва, 21 ноября. Кремль прежде всего волнуют вопросы безопасности россиян на территории Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предложил переадресовать Минтрансу вопрос об убытках и компенсациях бизнесу, занимающемуся перелетами.

«В Кремле разделяют обеспокоенность за безопасность наших граждан. Все остальные вопросы — к нашему транспортному ведомству», — сказал чиновник, отвечая на вопрос, разделяет ли Кремль беспокойство бизнеса относительно убытков из-за приостановки перелетов в Грузию.

Ранее генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сообщил, что компания-перевозчик из-за приостановки авиасообщения между Россией и Грузией потеряла миллиард рублей. Последние рейсы между Россией и Грузией были 7 июля, а с 8 июля авиасообщение между странами прекратилось.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились после того, как в грузинской столице прошли протестные акции. Поводом для волны недовольств среди грузин стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которую открыл российский парламентарий.

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