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Песков оценил влияние заявлений Украины о возвращенных кораблях на «нормандский саммит»

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Песков оценил влияние заявлений Украины о возвращенных кораблях на «нормандский саммит»

Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, могут ли заявления Киева о трех переданных РФ кораблях ВМСУ повлиять на встречу «нормандской четверки» в Париже.

У представителя Кремля попросили прокомментировать жалобу командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко на то, что Россия якобы передала Киеву «угробленные» корабли. СМИ поинтересовались, может ли это заявление повлиять на предстоящий саммит в «нормандском формате».

«Думаю, что повлиять не могут,  — ответил пресс-секретарь российского лидера, — тем более, на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь».

Песков оценил влияние заявлений Украины о возвращенных кораблях на «нормандский саммит»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна выступит с просьбой к России вернуть трем кораблям ВМСУ якобы недостающее оборудование и вооружение. Комментируя претензии Киева, депутат Государственной думы Руслан Бальбек назвал их «ахинеей». В ФСБ РФ констатировали, что Киев получил свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

Напомним, провокация кораблей ВМСУ в Керченском проливе была совершена 25 ноября прошлого года. Они проигнорировали все предупреждения России и незаконно пересекли границу страны. Корабли-нарушители были задержаны, а экипажи арестованы.

В сентябре этого года в рамках двустороннего обменного процесса украинских моряков обменяли на удерживаемых на Украине россиян. На этой неделе Россия вернула Киеву ранее задержанные корабли.

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Источник: РИА Новости
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