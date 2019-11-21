Глава Союза писателей ЛНР считает, что Киев уже давно отказался от Донбасса

Донбасс воюет со «свидомой Украиной» не только в окопах, но и на культурном фронте. Секретарь Союза писателей Луганской Народной Республики Андрей Чернов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как идет эта война, на что делает ставку Киев, осуществляя ползучий геноцид жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения, и какими надеждами живут уставшие от войны люди.

— Недавно вышел в свет 13-й номер луганского литературно-художественного альманаха «Крылья». Он издается в последние годы с регулярностью, которой могут позавидовать некоторые региональные литературно-художественные издания в России. Значит ли это, что в Луганской Народной Республике много внимания уделяется художественному слову?

— То, что в Луганске выходят книги и литературные журналы, говорит о большом творческом импульсе, о потребности людей художественно выразить боль своих соотечественников, свою личную боль. К сожалению, органы государственной власти отстранились от этого процесса. А такой процесс, развиваясь стихийно, может принести и совершенно нежелательные плоды. Надеюсь, руководство молодой республики это осознает и исправит ситуацию.

Луганский альманах «Крылья» выходит ежегодно только при поддержке писателей из России, конкретно — благодаря поддержке Интернационального союза писателей. Ни одна государственная структура в Луганской Народной Республике не оказывает поддержки писателям. Это факт. Есть поддержка со стороны Общественной палаты ЛНР — общественной структуры, созданной летом 2019 года. Но пока Общественная палата не проявляет интереса к издательским инициативам Союза писателей ЛНР, да и других писательских организаций.

— Что касается Донбасса, чаще говорят об обстрелах, о перспективах Минских соглашений. А если говорить о противостоянии на культурном фронте, как ты считаешь, на чьей стороне перевес, на стороне ДНР и ЛНР или «свидомой Украины»?

— На культурном фронте идут такие же позиционные бои, как и на линии разграничения. Мне сложно сказать, на чьей стороне перевес. Количественно перевес, мне кажется, на стороне противника. Им Запад предоставляет огромные ресурсы, совершенно несопоставимые с нашими. Для издания книги в Донбассе критично сложно найти деньги. Еще сложнее найти финансирование на театральную постановку или создание фильма (хоть художественного, хоть документального).

На Украине культуру опекают десятки иностранных фондов, даже напрямую — посольства стран ЕС, Японии, США, Канады, которые на подобные инициативы всегда дают обильное финансирование. Все продукты культурного фронта противника после создания максимально широко освещаются медийно. Например, изданные книги о «войне с агрессором» потом широко рекламируют в ходе всеукраинского турне с презентациями во всех крупных городах. В отдельных случаях эти книги презентуют даже в Европе и США. У нас ничего подобного нет.

Думаю, очевидно, что в медийном и организационном отношении противник нас опережает. Мы, конечно, не падаем духом. Стараемся рассчитывать свои силы и силы противника. Ясно, что противостояние будет длиться очень продолжительное время. Прежде всего, потому, что главному спонсору противостояния — Западу — выгодно держать украинское общество в постоянном русофобском напряжении. И, конечно, их ненависть к русскому Донбассу никуда не денется, ее будут только подогревать — к выборам, очередным авантюрам, чтобы угодить заокеанским боссам.

— В последнее время в России меньше говорят о событиях в Донбассе. Если говорить о писательском сообществе, чувствуете ли вы поддержку собратьев по перу из России?

— Думаю, только благодаря поддержке со стороны собратьев из России и других уголков Русского мира мы, писатели Донбасса, не падаем духом. Очень важно ощущать наше единство, единство русской речи и русского Слова. Единство нашей великой русской литературы.

Конечно, в литературном сообществе много себялюбцев, которые любят только себя в литературе, только себя замечают. Такие приезжают в Донбасс только ради себя, любимых. Но мы их легко разгадываем.

Мы нацелены на подлинное, истинное. На проверенное войной, а она отсекает многое. Прежде всего — забывается личная отсебятина. Все — ради общего дела, общей победы. Война ведь не приемлет одиночек, одиночки обречены на гибель в войне.

— Какие лично для себя в литературе Русского мира ты сделал открытия за последние годы? Как оцениваешь литературный процесс в ЛНР на фоне общерусского литературного процесса?

— Не могу в полной мере следить за общерусским литературным процессом. Но то, что попадает в поле моего зрения, не всегда радует. Много чистого, искреннего, подлинной и глубокой мысли, доброты. Но много и такого, что отражает совсем иные устремления.

Не хочу называть имена, хотя, наверно, это неправильно. Приведу аналогии из средневековой литературы. Мне кажется, что мейнстрим общерусской литературы утратил цельность и монолитность, единство образов и смыслов. Нет той соборности смыслов и идей, выразившихся в слитке «Слова о полку Игореве». Вместо этого царит изыск и разнородность смыслов — будто в византийской поэме «Дигенис Акрит». Поэма — немногим старше «Слова о полку», но порождена она уставшей цивилизацией. Думаю, мы все должны вынести урок из тяги к «разнообразным» точкам зрения и смыслам. Последний осколок Ромейской империи сгинул в бездне именно из-за этого. Не хотелось бы подобного для Русской цивилизации.

Литературный процесс в ЛНР уверенно интегрируется в общерусский. У нас те же проблемы. Хотя война, безусловно, оставила свой неизгладимый след.

— Если судить по таким новостям, как, например, восстановление моста у станицы Луганской, может показаться, что на украинской стороне стали лояльнее относиться к жителям Донбасса, пытаются наладить какие-то оборванные связи. Как ты это чувствуешь изнутри?

— Я пристально слежу за информационным пространством Украины. Пока нет ни одного сигнала, что в медийном отношении меняется политика киевского режима. Такая же оголтелая русофобия, прославление УПА1 (пособники гитлеровцев, боевое крыло запрещенной в РФ Организации украинских националистов — ОУН1. — Прим ФАН) и (коллаборациониста и пособника гитлеровцев Степана) Бандеры, лютая ненависть к Донбассу. Информационная политика совершенно не изменилась с момента избрания президентом Владимира Зеленского. Режим в Киеве поменял имя лидера, но не свою политику в отношении Донбасса и России.

Мне кажется, что Киев давно уже отказался, отмежевался от Донбасса. Донбасс ему не просто не нужен, но даже вреден. Но политической воли официально и прямым текстом это признать ни у кого в Киеве нет. Думаю, Киев будет строить свою дальнейшую политику, исходя из устремления максимально выдавить население из Донбасса. Сделать Донбасс безлюдным — по обе стороны линии разграничения — вот их цель. Да, это геноцид. Но вряд ли Запад осудит за это своих подопечных.

— Сейчас все больше жителей ДНР и ЛНР получают паспорта РФ. Расценивают ли это люди как пролог к тому, что рано или поздно донбасские республики войдут в состав России?

— Практически все люди в Донбассе устали, очень устали от войны. И у всех только одна надежда — на Россию. Сам по себе паспорт России нам не нужен. Ну, скажите, зачем, например, пенсионеру российское гражданство? Уехать? Куда? Но многие старики получают российские паспорта. Это и политический шаг, демонстрация своего выбора. И надежда на то, что республики Донбасса рано или поздно интегрируются в Российскую Федерацию, вернутся домой. Донбасс был создан Российской Империей, окреп и вырос в СССР. При Украине Донбасс едва не умер. Наша единственная надежда, мечта — вернуться в родной дом Русского государства.

Потому и молодежь, и старики получают российское гражданство. Мы верим в Бога и в Россию.

В 13-й номер альманаха «Крылья» вошли произведения не только известных луганских авторов, таких, как Елена Заславская и Лариса Черниенко, но и произведения знаменитой поэтессы Юнны Мориц и других известных писателей России и Русского мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.