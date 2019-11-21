Дамаск, 21 ноября. Трое курдских радикалов были убиты в оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах Дейр-эз-Зора, говорится в Twitter-канале Mnews23.

По его данным, неизвестные убили трех курдских боевиков, и еще двое получили ранения, среди пострадавших — один из высокопоставленных командиров Рабочей партии Курдистана (РПК).

Также стало известно о строительстве проасадовскими силами новой базы в районе города Меядин. Отмечается, что создание военного объекта на этом направлении может стать сдерживающим фактором для террористов «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в России. — Прим. ФАН), которые скрываются в пустыне Бадия аш-Шам и на оккупированной США территории на юге Хомса.

Напомним, курдские боевики под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) захватили часть территории Сирии. В действительности отряды курдов не вели боевых действий против террористов, поскольку часть из них входит в их бандформирования. Кроме того, курдские радикалы помогают США незаконно выкачивать принадлежащую сирийцам нефть и продавать ее в другие страны.

В начале октября Турция объявила об операции «Источник мира» против бандформирований курдов. В конце прошлого месяца Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение операции «Источник мира», а также патрулирование созданной турецкими военными на севере Сирии зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.