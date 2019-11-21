Боевики «Тахрир аш-Шам» атаковали жилые кварталы в сирийском Алеппо

Дамаск, 21 ноября. Альянс боевиков «Тахрир аш-Шам», созданный террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), в четверг нанес удары по жилым кварталам сирийского Алеппо.

По данным источника в сети Twitter (ahmadalissa), исламисты обстреляли жилые массивы. В ответ части Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по расположениям террористов в районе населенного пункта Джазрая юго-западнее Алеппо. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Кроме того, в четверг джихадисты устроили взрыв в сирийском городе Идлиб. Как сообщил военный источник в сети Twitter (MoussaNDT), мощное взрывное устройство было заложено в кафе. По меньшей мере один человек получил ранения в результате взрыва.

1 Организация запрещена на территории РФ.