Оскорбившего «нерусских» и полицию Венедиктова-младшего требуют отправить в армию

Москва, 21 ноября. Москвичи проводят одиночные пикеты у редакции «Эха Москвы», требуя отправить в армию сына главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова-младшего, который откосил от службы, пользуясь тем, что живет за границей.

Пикетчики держат в руках плакаты с надписями «Сын — эхо отца», «Венедиктов мл. — иди служи!» и «Отец — либерал, сын — маргинал». По словам девушки, которая приняла участие в акции, поведение Венедиктова-младшего выходит за все границы морали. Она напомнила, как в своем посте он назвал приезжих с Кавказа людей «животными» и оскорбил полицейского.

Упомянутая запись была опубликована на странице молодого человека в «ВКонтакте» вскоре после аварии, которая произошла с участием его машины Ford Mustang. Алексей обвинил во всем другого участника аварии, позволив себе националистическое высказывание.

Отметим, что Федеральное агентство новостей уже обратилось в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой провести проверку деятельности Венедиктова-младшего в соцсетях на предмет экстремизма и разжигания межнациональной розни. После этого сын либерала испугался уголовной ответственности и поспешил закрыть доступ к своей странице.

Это не первое правонарушение со стороны сына главреда оппозиционного СМИ. Как выяснил ФАН в ходе расследования, Венедиктов-младший был замечен в незаконной торговле алкогольной продукцией в баре, нарушении правил ДТП (как в роли пешехода, так и водителя) и использовании связей своего отца для того, чтобы избежать наказания.

Кроме того, молодой человек смог уклониться от службы в армии. Он использовал лазейку в законодательстве, которая освобождает от военной службы россиян, проживающих за рубежом.