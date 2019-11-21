Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Видео
  /  Обновлено: 

Оскорбившего «нерусских» и полицию Венедиктова-младшего требуют отправить в армию

41
0 Оставить комментарий

Оскорбившего «нерусских» и полицию Венедиктова-младшего требуют отправить в армию

Москва, 21 ноября. Москвичи проводят одиночные пикеты у редакции «Эха Москвы», требуя отправить в армию сына главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова-младшего, который откосил от службы, пользуясь тем, что живет за границей.

Оскорбившего «нерусских» и полицию Венедиктова-младшего требуют отправить в армию

Пикетчики держат в руках плакаты с надписями «Сын — эхо отца», «Венедиктов мл. — иди служи!»  и «Отец — либерал, сын — маргинал». По словам девушки, которая приняла участие в акции, поведение Венедиктова-младшего выходит за все границы морали. Она напомнила, как в своем посте он назвал приезжих с Кавказа людей «животными» и оскорбил полицейского.

Оскорбившего «нерусских» и полицию Венедиктова-младшего требуют отправить в армию

Упомянутая запись была опубликована на странице молодого человека в «ВКонтакте» вскоре после аварии, которая произошла с участием его машины Ford Mustang. Алексей обвинил во всем другого участника аварии, позволив себе националистическое высказывание.

Отметим, что Федеральное агентство новостей уже обратилось в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой провести проверку деятельности Венедиктова-младшего в соцсетях на предмет экстремизма и разжигания межнациональной розни. После этого сын либерала испугался уголовной ответственности и поспешил закрыть доступ к своей странице.

Это не первое правонарушение со стороны сына главреда оппозиционного СМИ. Как выяснил ФАН в ходе расследования, Венедиктов-младший был замечен в незаконной торговле алкогольной продукцией в баре, нарушении правил ДТП (как в роли пешехода, так и водителя) и использовании связей своего отца для того, чтобы избежать наказания.

Кроме того, молодой человек смог уклониться от службы в армии. Он использовал лазейку в законодательстве, которая освобождает от военной службы россиян, проживающих за рубежом.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров