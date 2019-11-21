Катарские кураторы помогали ИГ в Ливии через Skype — эксклюзив ФАН

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) Альгис Микульскис и Владимир Малянов, которые в настоящий момент находятся на востоке Ливии, в городе Бенгази, получили в свое распоряжение видео допроса плененного военными ЛНА пропагандиста связанного с террористической организацией ИГ1 (запрещена в РФ) ливийского бандформирования «Совет Шуры Революционеров Бенгази». Русскоязычная версия видео — в материале ФАН.

Боевик по имени Малик аль-Катаани рассказал, что присоединился к бандформированию в городе Дерна в 2015 году, когда Ливийская национальная армия вела войну против террористов ИГ. Сначала ливиец занимался фотографией — снимал для боевиков различные мероприятия, а позже уже перешел в издательский отдел, где его обучили пропаганде.

Новоиспеченные «журналисты» получали образование дистанционно — смотрели видеокурсы на YouTube и созванивались по Skype с куратором из Катара, которого звали Абдул Рахман. Он сам связался с боевиками «Совета».

«Он надавил на нас и сказал, что есть много работы и он хочет научить нас, как справиться с осадой (ЛНА. — Прим. ред.), в которой мы находимся. Этот человек был из телеканала «Аль-Джазира», — рассказал аль-Катаани.

«Совет Шуры» согласился принять помощь, после чего раз в неделю катарец обучал террористов искусству информационной войны. И он не единственный иностранный помощник ливийских террористов. По словам пропагандиста из Дерны, инвесторы из других стран регулярно присылали им различную технику для нужд «редакции».

«Они нашли нас через людей в Мисурате и людей из Турции, которые были там на лечении. Они посылали нам камеры GoPro, Canon, Sony, iPad и ноутбуки, и они общались с людьми в Гади, чтобы подготовить средства массовой информации», — указал он.

Поддержку эту боевики «Совета» использовали для проведения в СМИ, когда военные окружили город. Они писали, что солдаты Ливийской национальной армии арестовывают мирных жителей Дерны вместе с детьми.

Информационную поддержку террористам оказывали другие арабские СМИ — «Аль-Набаа», «Либия Аль-Ахрар», «Ат-Танасур», «Аль-Джазира» и «Аль-Раид».

«Мы связывались с этими каналами и доставляли им новости», — объяснил джихадист.

Напомним, «Совет Шуры Революционеров Бенгази» был разгромлен Ливийской национальной армией на востоке страны. Большинство террористов бандформирования, связанного с ИГ и «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ), бежали в Триполи, захваченный бандами так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

В настоящее время «Совета» фактически не существует. Его бывшие члены, большинство из которых находятся в международном розыске, присоединились к триполитанским террористическим группам. В частности, входящим в состав бандитских «МВД» и «Минобороны» так называемого ПНС. Тем не менее экс-соратники сохраняют связь, даже если их нынешние НВФ враждуют.

Ливийская национальная армия в свою очередь, очистив восток от боевиков, приступила к новому этапу антитеррористической операции «Аль-Карама». Фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар распорядился освободить Триполи от джихадистских банд ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.