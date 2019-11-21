ФСБ ответила на претензии Украины по кораблям. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ ответила на претензии Украины по кораблям Тройка украинских кораблей, участников провокации в Керченском проливе, вернулась домой в целости и сохранности. Об этом говорят кадры, опубликованные сегодня ФСБ России: оперативники показали осмотр возвращенных судов и подчеркнули, что вся сантехника была в исправном состоянии. Это стало ответом на нападки Киева и, в частности, главы ВМС Украины Игоря Воронченко. Ранее он заявил, что Россия якобы испортила корабли, оставив их без плафонов, розеток и даже без унитазов. Затем свою «инспекцию» провел и президент Владимир Зеленский — он частично недосчитался оборудования и даже некоего вооружения. Напомним, что год назад «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны за нарушение российской границы, но буквально на днях были возвращены Киеву по окончании следствия. В ФСБ подчеркнули, что если Украина сама «угробила» эти корабли, то это исключительно ее проблема.

Возбуждено два уголовных дела о хищениях на «Восточном» Хроника «космических хищений» сегодня пополнилась новыми историями. Следственный комитет Амурской области возбудил еще два уголовных дела о крупном мошенничестве на космодроме «Восточный». Речь идет о событиях с ноября 2018 года по май 2019-го — тогда одна из компаний (название которой не разглашается) выполняла госконтракт по строительству объекта, но предоставила фиктивные документы. В них подрядчик требовал плату за аренду спецтехники, хотя на самом деле в этом не нуждался. Ущерб от махинаций составил более 240 млн рублей. Правда, для «Восточного», который строится с 2011 года, это лишь вершина айсберга. Ранее СК РФ передал в суд более 40 уголовных дел о многомиллионных хищениях на космодроме. Президент страны Владимир Путин возмутился масштабом проблемы и потребовал усилить контроль за этой сферой.

В сеть попали кадры с попыткой суицида Соколова В Петербурге следствие по жуткому делу историка Олега Соколова едва не закончилось, только начавшись. Издание «Невские новости» опубликовало кадры — на них видно, что ученый, обвиняемый в убийстве, едва не совершил суицид. Он резко схватил кортик, правда, наложить на себя руки не успел (вовремя остановили полицейские). Инцидент случился еще на прошлой неделе в квартире Соколова, где проходил следственный эксперимент. Напомним, что ранее известного историка, специалиста по наполеоновским войнам, арестовали по обвинению в убийстве возлюбленной. Ей оказалась Анастасия Ещенко, 24-летняя аспирантка СПбГУ (вуза, в котором Соколов преподавал долгие годы). Но удивило общественность не только это, а еще и жестокость преступления. 63-летний наполеонист расчленил свою жертву пилой и хотел утопить в реке Мойке, где и был в итоге задержан. В содеянном он уже признался и раскаялся, а сейчас ждет завершения судебного процесса.