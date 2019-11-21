Италия реализовывает амбиции Муссолини, помогая террористам ПНС Ливии

Страны НАТО, поддерживая террористов из так называемого «Правительства национального согласия» (ПНС), пытаются вернуться к колонизации региона, проводившейся в годы Второй мировой войны. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала политолог и политтехнологи Наталия Елисеева.

Сбитый беспилотник

Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, сбила итальянский беспилотник американского производства севернее Тархуны. Об этом сообщает аккаунт M.LNA в Twitter.

«Это солидарность нации, защищенной своей национальной армией. Армией, оберегающей землю, небо и моря нашей любимой страны Ливии. Нет Турции, нет Италии — старым захватчикам нашей Родины», — говорится в сообщении.

This is the solidarity of a nation protected by its National Army, protecting the land and sky’s and seas of our beloved country #Libya , NO to #Turky NO to #Italy the old invaders of our homeland. This is the #LNA. #The_Libyan_National_Army . pic.twitter.com/hPQVN3cO0N — M.LNA (@mohamedelmaleh) 20 ноября 2019 г.

Как сообщает пресс-служба ЛНА в Бенгази, итальянский беспилотник был сбит в районе Сук аль-Ахад (недалеко от Тархуна) 11-ой ротой ЛНА. БПЛА MQ-1 (или MQ-9) вылетел с аэродрома Мисураты. С учетом свежей информации, нельзя исключать, что удар по мечети в Бир-Аллаке 23 сентября мог быть нанесен итальянским БПЛА, а не турецким.

Беспилотник, вероятнее всего, поставили в Ливию грузовым итальянским бортом, который на днях приземлился в аэропорту Мисураты. СМИ, поддерживающие ПНС, публиковали новости о том, что воздушное судно якобы доставило новейшие медицинское оборудование для поставки в больницы Триполи.

Возврат к колонизации Ливии

По словам Наталии Елисеевой, вмешательство США и НАТО в дела других государств стало уже обычным делом. С событий в Бенгази в 2011 году и по сей день американцами проводится агрессивная политика по расколу Ливии с помощью поддержки террористов. Собственно, с целью раскола Ливии и было создано ПНС в Триполи.

«Сейчас же все действия направлены на поддержание конфликта внутри ливийского государства с целью получения контроля над территориями, где есть нефть. Сбитый итальянский беспилотник американского происхождения подтверждает заинтересованность Запада в конфликте», — пояснил Наталия Елисеева.

Как Италия будет оправдываться за поддержку ливийских террористов? Отвечая на этот вопрос, Елисеева выразила мнение, что реакции как таковой не будет. Италия будет ссылаться на незаконную контрабанду или и вовсе будет отрицать свою причастность. США же реагировать не будут вовсе.

В свою очередь кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что Соединенные Штаты уже давно в открытую поддерживают террористов из Ливии.

«Их союзники по НАТО, в том числе Италия, также откровенно могут сказать, что помогали «законному» ливийскому правительству. Вот и все. Шифроваться незачем. Тем более, учитывая давние, со времен Бенито Муссолини, интересы Италии в Ливии. Это можно трактовать как возврат к колонизации региона, проводимой в годы Второй мировой войны», — заключил Антон Бредихин.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев заметил, что правительству в Тобруке хотелось бы, чтобы другие страны согласовывали свои действия с ними, как с официальными властями Ливии. Но примеры Сирии и других ближневосточных стран показывают, что западные страны обычно неуважительно относятся к государственным границам и суверенитету государств региона.

«Ливия не стала исключением из правил. Стране поскорее необходимо преодолеть государственный кризис, чтобы восстановить контроль над всей территорией и своими границами. Только после этого претензии ливийских представителей могут иметь силу. На данный момент те же итальянцы могут ссылаться на разрешение, выданное группировкой ПНС под руководством Файеза Сарраджа, расположившейся в Триполи», — заключил Евгений Валяев.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в Триполи находится ПНС — подконтрольная западным силам структура, которая тесно интегрирована с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (группировки запрещены в РФ) и другими террористическими организациями. ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

В начале апреля главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил антитеррористическую операцию с целью освободить Триполи от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.