Италия реализовывает амбиции Муссолини, помогая террористам ПНС Ливии

Страны НАТО, поддерживая террористов из так называемого «Правительства национального согласия» (ПНС), пытаются вернуться к колонизации региона, проводившейся в годы Второй мировой войны. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала политолог и политтехнологи Наталия Елисеева.

Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, сбила итальянский беспилотник американского производства севернее Тархуны. Об этом сообщает аккаунт M.LNA в Twitter.

This is the solidarity of a nation protected by its National Army, protecting the land and sky’s and seas of our beloved country #Libya , NO to #Turky NO to #Italy the old invaders of our homeland. This is the #LNA. #The_Libyan_National_Army . pic.twitter.com/hPQVN3cO0N