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У Кремля нет данных о российских ЧВК в Сирии

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У Кремля нет данных о российских ЧВК в Сирии

Москва, 21 ноября. Кремль не располагает информацией о российских ЧВК в Сирии. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Во время разговора с журналистами Песков прокомментировал заявления СМИ о российских ЧВК на территории Сирии. Он обратил особое внимание на то, что в Кремле нет информации о них.

«Это не наш вопрос, это не вопрос администрации президента», — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что президент России Владимир Путин не принимает никаких решений о работе такого рода компаний на территории САР.

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