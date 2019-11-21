Песков объяснил, как Россия получает данные о ситуации в Донбассе

Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как Россия получает информацию о ситуации в Донбассе, не вводя туда войска.

«Российских войск там нет. Их не было и нет. Но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о близлежащих регионах к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналиста, какие именно военные докладывают президенту РФ о том, что Киев продолжает обстрелы в Донбассе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после произошедшего в стране государственного переворота. В Донбассе, который отказался подчиняться новому правительству, образовались Луганская и Донецкая народные республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев ввел войска в регион.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах представителей контактных групп в Минске. 1 октября 2019 года удалось достичь договоренностей о разведении сил у линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Петровское и Золотое, пишет Infox.ru. Киев неоднократно срывал процесс, однако отвод войск все же состоялся.

Кроме того, урегулирование гражданского конфликта на Украине ведется в ходе саммитов «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Следующий саммит в «нормандском формате» должен пройти в декабре текущего года. Как сообщил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, по итогам встречи Киев намерен разработать законопроект об особом статусе Донбасса, передает НСН.