Хартум, 21 ноября. Посол Великобритании в Хартуме Ирфан Сиддик призвал пробританский Суданский революционный фронт (СРФ) оперативно работать над мирным соглашением с переходным правительством для закрепления демократических преобразований в Судане.

«Революция ― это прекрасная возможность наконец-то построить государство равного гражданства, полной интеграции и уважения многообразия Судана», ― написал Сиддик в Twitter после встречи с южносуданским коллегой Кристофером Троттом.

При этом ранее вооруженные группировки сепаратистов из СРФ потребовали отложить переговоры и формирование переходного правительства. Ряд дипломатов, в том числе из западных государств, заинтересованных в нормализации ситуации в Судане, выразили обеспокоенность в связи с требованием вооруженных групп.

«Задержки мирных переговоров и формирования правительства, возможно, и были необходимы, но все должны работать над тем, чтобы не допустить дальнейших задержек», ― добавил Сиддик.

Лондон продолжает вмешиваться во внутренние дела Судана и препятствует стабилизации ситуации в этой стране. Великобритания пытается влиять на переходный военный совет Судана, при этом Форин-офис, явно не будучи в курсе ситуации, позволяет себе резкие заявления и прямо поддерживает провокаторов, которые пытаются сорвать мирный протест в этой стране.

Федеральное агентство новостей (ФАН) провело собственное расследование и выяснило, кто стоит за провокациями в Судане. По данным источников ФАН, протесты были тщательно подготовлены западными политтехнологами, профессионально пиарились в социальных сетях, в том числе крупными западными СМИ. Более того, в Судане были подготовлены более 75 молодых людей для «реализации идей политических реформ».

Протесты в Судане поддерживались из-за границы и в офлайн-режиме. С началом митингов акции в поддержку протестующих прошли у суданских посольств одновременно в нескольких странах: США, Великобритании, Германии, Франции и так далее.