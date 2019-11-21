Политолог объяснил реакцию Зеленского на слова Коломойского про Россию

Руководство Украины пытается сгладить углы в отношениях с международными организациями и Соединенными Штатами после нашумевшего интервью украинского олигарха Игоря Коломойского. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Оправдания Зеленского

Внешнеполитический курс Украины должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Российской Федерацией и Украиной. Он обвинил Соединенные Штаты в том, что они используют Киев для ослабления Москвы. При этом олигарх обратил внимание, что финансирование из Российской Федерации могло бы заменить кредиты Международного валютного фонда (МВФ).

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество... Это решение все же государственное», — сказал Зеленский, комментируя высказывания Игоря Коломойского, что нужно восстановить связи с России.

Коломойский также выразил сомнение по поводу возможности присоединения Украины к Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу. По его мнению, Запад использует Украину для реализации своих геополитических целей в регионе «до последнего украинца».

На Украине Игоря Коломойского не раз обвиняли в покровительстве Владимиру Зеленскому. Сам олигарх это опровергал. Игорь Коломойский — один из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.

Пятно на репутации Зеленского

Как отметил Владимир Соловейчик, Игорь Коломойский, будучи на Украине крупнейшим собственником, все свои слова и дела использует в интересах своего бизнеса. Если у него начались проблемы с представителями МВФ и стоящими за их спинами руководителями США по поводу дальнейшей судьбы «ПриватБанка», значит, надо попытаться использовать на них средства политического давления.

«Вот и дается соответствующее интервью с пассажами против МВФ и якобы «в пользу» РФ. На самом деле, никаким другом нашей стране финансист украинских карательных батальонов «в зоне АТО», конечно же, не является. Позиция Владимира Зеленского тоже вполне объяснима. Он только что голосами депутатов от своей партии «Слуга народа» продавил в Верховной раде по указке МВФ и в интересах крупнейших транснациональных корпораций, в первую очередь американских, закон о приватизации украинских земель сельскохозяйственного назначения, включая возможность их продажи иностранцам. Ссориться с МВФ и США ради бизнес-интересов Коломойского ему сейчас явно не с руки», — пояснил Владимир Соловейчик.

Более того, заметил политолог, на политической репутации украинского президента черным пятном лежат его прежние личные и деловые связи с Игорем Коломойским. Зеленский уже давно хочет смыть это пятно, и вот, наконец-то, ему представился соответствующий повод. Он им и решил воспользоваться.

Эксперт выразил мнение, что никаких далеко идущих последствий публичная перебранка двух серьезных «решальщиков» судьбы украинского народа иметь не будет. По всем серьезным вопросам, затрагивающим власть, собственность и общественный строй, Зеленский и Коломойский между собой договорятся.

«Мы прекрасно видим, что за немалое уже время своего президентства Владимир Зеленский не сделал ровно ничего, чтобы отменить позорные законы о языках, об образовании, о декоммунизации. Законы, ключевые для демократического будущего Украины. Стало быть, он стоит в основных вопросах на общей позиции класса новых собственников, несмотря на те или иные возможные тактические расхождения с Коломойским, Юлией Тимошенко или Петром Порошенко. В основных позициях все они едины», — добавил Владимир Соловейчик.

На текущую украинскую политику спор Коломойского и Зеленского никак всерьез не повлияет, заключил политолог.