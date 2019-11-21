Аналитики рассказали, когда лучше брать ипотеку

Москва, 21 ноября. Аналитики рассказали россиянам, в какое время лучше всего брать ипотеку. Они также обратили внимание на несколько аспектов в решении этого вопроса.

Главный экономист Сбербанка Антон Стручневский сообщил, что ключевую ставку намерены урезать до шести процентов, после чего регулятор возьмет паузу до середины следующего года. Другие эксперты, в том числе помощник президента РФ Андрей Белоусов, полагают, что ключевую ставку удастся снизить до пяти процентов благодаря усилению координации министерства финансов и Банка России, но понижение будет постепенным, чтобы не ослабить рубль.

Как пишет РИА Новости, россиянам не стоит ждать до последнего. Дело в том, что дешевеющая ипотека повысит спрос на недвижимость, а девелоперы не смогут резко увеличить число вводимых в эксплуатацию квартир.

«Поэтому многие эксперты советуют: если вы нашли хорошую квартиру, а банк сделал привлекательное предложение по ипотеке, не ждите у моря погоды», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты советуют следить за предновогодними изменениями в вопросе приобретения недвижимости, поскольку перед праздниками застройщики проводят акции и объявляют скидки.