Курдских боевиков подозревают в организации взрыва в Африне на северо-западе Сирии

Дамаск, 21 ноября. Бандформирования курдов подозреваются в организации взрыва в городе Африн в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил в четверг военный источник в Twitter-аккаунте (ahmadalissa).

По его данным, исламисты антиправительственных бандитских групп, связанных с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России), атаковали жилые кварталы административного центра региона. В настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что сильный взрыв произошел в Африне. По данным Twitter-аккаунта (step_agency), кустарное взрывчатое устройство сработало в районе аль-Махмудия.

В организации взрыва обвиняют курдских радикалов, которые осуществляют подпольную деятельность на подконтрольных протурецким формированиям землях.

Ранее Минобороны Турции сообщило о семи ликвидированных курдских террористах под сирийским городом Кобани. Согласно информации ведомства, боевиков нейтрализовали с помощью дрона.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российская сторона направила дополнительные силы военной полиции для патрулирования на севере Сирии. В ведомстве подчеркнули, что жителям Заевфратья оказывается необходимая гуманитарная помощь.

Кроме того, в Минобороны обратили особое внимание на то, что Россия выполнила и продолжает выполнять обязательства в рамках меморандума, подписанного президентами Российской Федерации и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября. Лидеры двух государств по окончании сочинских переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и содействуют отводу курдских формирований с этих земель.

1 Организация запрещена на территории РФ.