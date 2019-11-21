В Юнармии рассказали об источниках финансирования патриотического движения

Москва, 21 ноября. Молодежному патриотическому движению «Юнармия» не хватает финансирования, об этом заявил его глава Роман Романенко.

«Мы живем на деньги спонсоров, — приводит Федеральное агентство новостей слова Романенко. — Наш основной спонсор — ПАО «Сбербанк», есть и другие банки, которые нам помогают, но в недостаточной степени».

Среди других источников Романенко назвал субсидии местным отделениям Юнармии от регионов, гранты от Росмолодежи, президентские и местные правительственные гранты.

«Они (власти регионов. — Прим. ФАН) забивают в бюджет сумму на патриотику, большая часть из них идет на содержание Юнармии», — объяснил Романенко.

Он также добавил, что в движении думают о назначении цены за использование бренда Юнармии для компаний, которые шьют юнармейскую форму по всей России.

«Форма стоит 20 тысяч в среднем, но мы ее не шьем сами, — сказал Романенко. — Это делают другие компании, и сейчас мы будем работать с производителями так, чтобы у всех был единый стиль».

Сейчас в составе Юнармии 590 тысяч ребят, 85 региональных отделений, 2 037 местных отделений, 19 641 юнармейский отряд.

Романенко рассказал и о расширении географии движения: отряды созданы в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Южной Осетии, Анголе, США.