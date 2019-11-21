Госдума вводит штрафы до 18 млн рублей за хранение персональных данных россиян за границей

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований о хранении персональных данных россиян на территории страны. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, если такая обязанность не выполняется впервые, то сумма наказания для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юрлиц — от 1 млн до 6 млн рублей.

При повторном нарушении штрафы для граждан могут составить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностных лиц — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей, юрлиц — от 6 млн до 18 млн.

В беседе с корреспондентом ФАН необходимость введения таких мер обосновал депутат Владимир Синяговский.

«На данный момент административная ответственность за нарушение правил хранения персональных данных россиян не соответствует серьезности проблемы. Сегодня, когда цифровые технологии во многом определяют правила современной информационной политики, нам необходимо быть готовыми к защите интересов государства и его граждан. Поэтому и предлагается ввести крупные штрафы для операторов, которые при сборе персональных данных россиян не выполняют предусмотренные законом требования о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовали хранилища за рубежом», — рассказал парламентарий.

Помимо этого, законом предусматриваются штрафы за отказ операторов предоставить необходимую информацию правоохранительным органам при проведении оперативно-разыскных мероприятий или работы по обеспечению безопасности России, добавил член фракции «Единой России».

«И наконец, документом вводятся более значительные штрафы для тех, кто допустил распространение призывов к терроризму и экстремизму посредством аудиовизуальных сервисов», — подытожил Синяговский.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.