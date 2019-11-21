Госдума приняла закон о возможности признания физлиц иноагентами

Госдума приняла закон о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, для работы в стране такие медиа будут обязаны учредить российское юридическое лицо. Все материалы издания при этом должны будут публиковаться исключительно со специальным указанием на то, кем они созданы.

Кроме того, законом вводится положение о возможности признания иноагентом организации или частного лица. Данная норма коснется тех, кто участвует в создании или распространении контента зарубежного СМИ-иноагента или учрежденного им юрлица, а также получает за это денежные средства или иное имущество из иностранных источников.

Полномочия по ведению реестра иностранных СМИ-иноагентов, а также физических и юридических лиц-иноагентов документом закрепляются за Минюстом. При этом принимать решения о включении в него или исключении ведомство будет по согласованию с МИД РФ. Как пояснял ранее глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, это механизм, который станет дополнительным гарантом того, что соответствующие действия выверены и взвешены.

В беседе с корреспондентом ФАН данное решение прокомментировал депутат Сергей Вострецов.

«Россияне имеют право знать о том, что то или иное СМИ получает финансирование из-за рубежа и может иметь свой интерес при освещении событий. Сами же медиа при этом никак не ограничиваются в выражении своей позиции. Речь идет лишь о маркировке и предоставлении отчетности», — рассказал парламентарий.

По словам Вострецова, данный документ — ответ на недружественные действия США в отношении российских медиа.

«Этот закон правильный и нужный. Давление на наших журналистов за границей растет, и мы должны иметь возможность принять зеркальные меры», — подытожил Вострецов.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.