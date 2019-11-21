Кремль прокомментировал возможный инцидент с участием дипломата РФ в Сербии

Москва, 21 ноября. Российско-сербские отношения не пострадают из-за возможного инцидента с участием сотрудника посольства РФ. Об этом заявил журналистам на брифинге в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, во-первых, в Кремле не в курсе инцидента, поэтому «в данном вопросе еще необходимо разобраться».

«Не совсем вопрос администрации президента, но уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер — партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять», — передает РИА Новости слова пресс-секретаря главы государства, который ответил на вопрос, повлияет ли этот инцидент на дальнейшие отношения между Москвой и Белградом.

Напомним, накануне сербское издание «Блиц» опубликовало материал с вопросительным заголовком «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!», в котором говорится о том, что якобы экс-заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии, по неподтвержденным данным, завербовал высокопоставленного сербского офицера.