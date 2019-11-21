Фонд Ходорковского-младшего тратит деньги американских спонсоров на гонорары и путешествия

Москва, 21 ноября. Фонд «Институт современной России» (IMR), зарегистрированный сыном Михаила Ходорковского Павлом, за все время своего существования получил 6,2 млн долларов в виде пожертвований и взносов.

При этом большая часть этой суммы ушла на удовлетворение нужд учредителей фонда и его консультантов — на гонорары и перелеты. Отметим, что IMR был создан для оказания помощи российской оппозиции и «интеграции России в сообщество развитых демократий». Основными спонсорами фонда выступают государственные структуры и организации, причем нередко — американские.

«Институт» Павла Ходорковского организовывал выставки, готовил доклады экспертов о состоянии демократии в России, устраивал конференции в США и Европарламенте, запускал цикл лекций, а также участвовал в съемках документального фильма о Борисе Немцове. При этом за все время своего существование фонд выдал лишь два гранта, потратив на них 1,8% общего бюджета.

«Основные же средства уходят на зарплаты и компенсации расходов руководства, гонорары партнерам, а также на представительские расходы. «Старший советник по политическим вопросам» Владимир Кара-Мурза получил в 2017 году 120 тыс. долларов», — пишет RT.

Напомним, что «Институт современной России» признан нежелательной организацией в РФ, как и «Отрытая Россия», которую возглавляет Ходорковский-старший. В Генпрокуратуре РФ отметили, что деятельность «Института» представляет угрозу безопасности России, так как провоцирует протестные выступления.

Ранее сообщалось, что Михаил Ходорковский и Алексей Навальный намерены использовать выборы 2021 года для осуществления «гонконгского сценария» в Москве. Предполагается, что финансами займется проживающий в Лондоне миллиардер Евгений Чичваркин, который через свой фонд сможет собирать деньги с беглых российских олигархов, иностранных спецслужб и прочих, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в России. Информационную поддержку берет на себя Deutsche Welle — немецкое издание сегодня освещает все мероприятия российской оппозиции за рубежом.