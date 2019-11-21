Специалист объяснил, угрожает ли бесснежная зима урожаю 2020 года

Пришедшая в ряд регионов России бесснежная зима не несет угрозы урожаю 2020 года. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил специалист в области сельского хозяйства профессор Юрий Лачуга.

«Я думаю, что угрозы нет, потому что сильные морозы держались всего несколько часов, — сказал он. — Растения так же, как и мы, обладают определенным запасом прочности. Опасно, если будут очень низкие температуры. Для зерновых культур это ниже минус 14-16 градусов, для плодовых даже еще ниже. Этого они уже не выдерживают. Так что пока никаких угроз нет».

По мнению собеседника ФАН, могли погибнуть разве что какие-нибудь цветы, например двухлетние.

«А так — ничего урожаю не угрожает. Пока об этом не стоит и думать», — подытожил профессор Лачуга.

Напомним, что осенью 2019 года в Россию пришли морозы, которые ряд экспертов уже успел назвать аномальными. В частности, на Ямале ночью столбик термометра опускался ниже 40 градусов, в связи с чем были отменены занятия в младших классах местных школ. На западе Сибири и Урала днем наблюдается 24-29 градусов мороза, днем — минус 16-21. В Тюменской области автобус и минивэн сломались в 30-градусный мороз. Трагедии удалось избежать лишь благодаря профессионализму местного МЧС.

Вместе с тем в Московском регионе эта осень оказалась самой теплой с 1937 года — вплоть до 20 ноября сохранялись плюсовые температуры, что в ряде районов привело к повторному цветению некоторых кустарников. Однако в ночь на 21 ноября зима вступила в свои права, и столбик термометра опустился до 8-11 градусов. В ближайшие дни немного потеплеет, но положительных температур жителям региона ждать не стоит, сообщают синоптики.