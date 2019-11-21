Президент Зеленский запустил процедуру распродажи Украины — политолог

Политический аналитик Богдан Безпалько заявил, что президент Зеленский вывел коррупцию на Украине на международный уровень.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne сообщил, что новые власти Украины, состоящие из иностранных граждан, дурят рядовых жителей страны.

«Мы пришли к еще большей коррупции, чем было, потому что даже Порошенко такого не позволял: из страны вывели миллиарды», — сказал парламентарий, добавив, что новая власть ничего против этого не предпринимает.

При этом политика особенно возмущает, что ключевые должности в стране занимают «заезжие гастролеры», получающие баснословные деньги только за то, что они иностранцы. В качестве примера Рабинович приводит главу «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса, который является гражданином Литвы. Кроме того, треть фракции «Слуга народа», по словам депутата, находится в «списках грантоедов группы Сороса».

«Нами управляют те, кому Украина, в общем, не нужна. Которые приехали сюда на заработки, приехали сорвать куш и потом у себя в кабаках рассказывать после принятой марихуаны, как обдурили Украину. Так нельзя. Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. ФАН), вы обещали нам другое. Где это все?», — задается вопросом Рабинович.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «в настоящее время между украинскими политическими партиями разыгралась серьезная борьба за власть», что и выливается в подобные заявления.

«Сложно сравнивать уровень коррупции в стране при Зеленском и при Порошенко, ведь и во время президентства Порошенко он был колоссальным, и он таким же остается сейчас. Просто коррупция вышла уже на международный уровень, и тот же Порошенко не решался отправлять землю на продажу и понимал, что это вызовет недовольство населения. А Зеленский спокойно это делает и соответствующий закон был принят уже в первом чтении. Так что в данной ситуации Рабиновичу стоило бы сконцентрировать внимание на этом, а не чиновниках-грантоедах, они-то как раз были всегда. Они и при Януковиче были, и при Ющенко их было достаточно много, но сейчас начнется новая волна приватизации и начнется продаже земли, а это уже распродажа государства как такового», — поясняет эксперт.

Следует отметить, что даже несмотря на приятие в первом чтении законопроекта о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам, а также юрлицам и некоторым иностранным компаниям, вряд ли стоит ожидать новых массовых протестов.

«Я думаю, что в реальность протестов на Украине никто уже не верит давным-давно, на Украине все определяется политиками, внешнеполитическими игроками, радикалами, а не протестами. Протесты в этой стране идут без перерыва с 2004 года. Там все время были палаточные городки, группы протестующих, разные социальные группы, но как правило, это ни к чему не приводило», — заключил Безпалько.

Напомним, Рабинович ранее поставил под сомнение инициативу Зеленского и его команды по открытию рынка земли для иностранцев. Парламентарий выразил мнение, что это решение приведет к продаже страны как таковой.