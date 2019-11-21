Лавров напомнил, что Украина и США не представили данные для расследования крушения МН17

Москва, 21 ноября. Украина до сих пор не предоставила данные с радаров для расследования Совместной следственной группой (ССГ) крушения самолета Boeing малайзийской авиакомпании, который разбился под Донецком в 2014 году. Кроме того, не были обнародованы данные со спутников США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Малайзии.

«Недавно опубликовали некие записи телефонных разговоров​​​. Понадобилось пять лет, чтобы эти записи соорудить. Но не нужно никаких усилий, чтобы предъявить миру давно затребованные факты, уже существующие», — подчеркнул российский министр.

Он напомнил, что, помимо данных с радаров Украины и спутников США, так и не были обнародованы записи телефонных переговоров украинских авиадиспетчеров.

«Ничего этого не представлено. Хотя сделать это проще простого», — подчеркнул Лавров.

Напомним, крушение Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Самолет был сбит зенитной ракетой, сообщает Infox.ru. Жертвами трагедии стали все 298 человек, которые находились на борту рейса МН17.

Расследованием инцидента занималась ССГ, которая практически сразу безосновательно обвинила в случившемся Россию. Российская сторона неоднократно пыталась оказать содействие в расследовании, рассекретив, в частности, важные документы, подтверждающие, что ракета, которой сбили самолет, не стояла на вооружении РФ. При этом следователи проигнорировали массу доказательств, представленных Россией.

Отметим, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы ССГ и назвал расследование политизированным. По итогам встречи с Лавровым глава малайзийского МИД Сайфуддин Абдулла заявил, что его страна требует обнародовать все улики и свидетельства, связанные с крушением МН17.