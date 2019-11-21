Зеленский прокомментировал слова Коломойского о восстановлении отношений с Россией

Киев, 21 ноября. Внешнеполитический курс Украины должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя высказывание олигарха Игоря Коломойского о необходимости восстановить отношения Киева и Москвы.

Ранее украинский бизнесмен, который является одним из самых богатых людей на Украине, в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления связей между Украиной и Россией. Также он обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления своего геополитического соперника — России.

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество — это решение все же государственное», — приводит «Украинская правда» слова главы государства.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, комментируя заявление Коломойского, заявила, что бизнесмен не является представителем ни власти, ни команды Зеленского, поэтому не может делать заявления от имени Украины.

На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он опроверг это, напомнил «Взгляд.ру».