Луганск, 21 ноября. «План» по депортации жителей Донбасса соответствует политике, которую в настоящее время проводит Киев. Соответствующее заявление сделал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он заявил, что подготовленный Советом национальной безопасности Украины «план депортации народа Донбасса» следует сегодняшним политическим решениям на Украине и «курсу, который националисты и западные кураторы диктуют киевской власти». Об этом пишет РИА Новости.

Леонид Пасечник обратил внимание на то, что документ не вызвал удивление. По словам главы ЛНР, жители республики всегда понимали, что Киеву от Донбасса нужны «лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди».

«На фоне подобных документов и обещаний еще яснее осознаешь, что ЛНР никогда не вернется в состав Украины, и в 2014 году мы выбрали единственно правильный курс на интеграцию с братской Россией», — резюмировал Пасечник.

Ранее появилась информация, что команда украинского президента Владимира Зеленского разработала «план» депортации народа Донбасса, согласно которому жители ДНР и ЛНР не являются «проукраинскими». Примечательно, что «план» предусматривает привлечение их к административной и уголовной ответственности. По словам депутата Народного Совета ДНР, писателя Владислава Русанова, этот документ показал, что на самом деле в Киеве думают о гражданской войне в стране и ее завершении.

Напомним, государственный переворот произошел на Украине в 2014 года, тогда установившуюся власть в Киеве не признали Донецкая и Луганская области и объявили о своей независимости. ВСУ объявили о проведении так называемой «антитеррористической операции». Луганская и Донецкая народные республики оттеснили ВСУ. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности. Киев не перестает нарушать пункты соглашений.