Малайзия требует обнародовать все доказательства по делу о крушении MH17

Москва, 21 ноября. Малайзия призывает обнародовать все улики и свидетельства по крушению МН17 на юго-востоке Украины, Куала-Лумпур не считает возможным делать выводы о виновности без их детального изучения. Об этом заявили руководитель МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла по результатам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы обменялись мнениями по проблеме MH17​​​. Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы, и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства», — подчеркнул глава малайзийского ведомства.

Напомним, совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов, но без участия Москвы, занимается расследованием обстоятельств крушения малайзийского Boeing, заверяет, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ. ССГ назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении лайнера рейса МН17. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что обвинения ССГ в причастности РФ лишены оснований и только вызывают сожаление, поскольку расследование является ангажированным и необъективным. Все ракеты, двигатели от которых предъявляли нидерландские следователи, были уничтожены после 2011 года, указывали в Минобороны России.

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту судна находилось 298 человек — все погибли.

Как отмечал RT, малайзийские власти требуют представить факты и доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение Boeing-777. Власти Малайзии ранее выразили недовольство результатами международного следствия, назвав расследование ССГ антироссийским.

Стоит также отметить, что немецкий детектив Йозеф Реш в течение пяти лет проводит собственное независимое расследование авиакатастрофы, однако следователи отказываются принимать собранные им материалы, в которых названы также причины трагедии.