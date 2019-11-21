Главарь курдских радикалов Мазлум Абди променял украденную в Сирии нефть на Patek Philippe

Главарь курдских террористов получил от Соединенных Штатов хорошее вознаграждение за награбленную в Сирии нефть, которая стала очередным подспорьем для американской экономики. По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, поведение Соединенных Штатов, в открытую при помощи своей армии ворующих сирийскую нефть, не просто наглое: это беспрецедентный пример государственной коррупции.

Как США щедро расплатились с курдскими «посредниками» за сирийскую нефть, подробно рассказывается в расследовании Федерального агентства новостей. В частности, у ФАН есть доказательства, что командующий курдской группировкой «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлум Абди уже перебрался в США, где отлично устроился, получив щедрую мзду за свои посреднические услуги.

Как выяснили источники ФАН в курдской диаспоре, главарь SDF стал обладателем больших поместий в Калифорнии и Флориде, которые ему подарили высокопоставленные чиновники Пентагона в обмен на обещание сохранять лояльность вашингтонским властям.

Есть и забавные детали, наглядно демонстрирующие, как повышается благосостояние Мазлума Абди. Так, на более ранних фото и видео с главарем SDF на его руке можно увидеть дешевые часы Casio с калькулятором. Сегодня же запястье Абди украшает солидный Patek Philippe, стоимостью не менее 300 тысяч долларов. Причем, как можно заметить на видеозаписях новых интервью, курдский боевик стесняется открыто демонстрировать неожиданно свалившееся на него благосостояние: он стыдливо прячет часы, убрав циферблат на запястье. Фактически, главарь SDF променял украденную в Сирии нефть на Patek Philippe.

Подробнее о том, кто такой боевик с 20-летним стажем Мазлум Абди, читайте в материале ФАН.

Комментируя «взаимовыгодные» отношения США с курдскими радикалами ради беззастенчивого воровства сирийской нефти, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что Вашингтон в очередной раз демонстрирует попрание всех международных норм.

«Мы в очередной раз видим наглое попрание Соединенными Штатами норм международного права, — отметил Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но дело не только в этом: согласно законодательству любой страны, подобные действия должны квалифицироваться как экономическое преступление».

Кроме того, не желая расставаться с нефтяными источниками дохода, США не выполняют свои же обещания вывести войска из Сирии, отмечает Коротченко.

«У Вашингтона в Сирии явный «военно-экономический» интерес: под видом борьбы с терроризмом — незаконная откачка сирийской нефти и зарабатывание на этом денег. Таким образом, в современной истории мы впервые видим столь «прикладное» применение вооруженных сил, как это демонстрируют США, которые используют армию для крышевания нелегальной нефтедобычи».

Такая позиция Соединенных Штатов вызывает законное возмущение не только в Сирии, но и по всему миру, отмечает собеседник ФАН.

«Использование армии США для крайне сомнительных нелегальных операций по незаконному экспорту, а точнее — контрабанде нефти вызывает не только возмущение, но и буквально изумление. Курдами США, конечно, только прикрываются: на деле мы видим коррупцию на государственном уровне и беспардонное нарушение международного права», — подчеркнул Игорь Коротченко.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало подробное расследование, как США используют наемников ЧВК Blackwater и террористов для воровства сирийской нефти. В начале ноября ФАН выяснило, что несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под названием Blackwater, были переброшены в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии для обеспечения незаконного вывоза сирийской нефти. Курды в этой сделке были для США только прикрытием, а основной выгодополучатель — Вашингтон. Использование ЧВК позволяет Вашингтону маскировать широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии, лживо заявляя о «снижении численности контингента армии США».