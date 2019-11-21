Сирия, 21 ноября. Исламисты «Нусры»*** нанесли удары по жилым кварталам Алеппо. Курдские боевики подозреваются в организации взрыва в Африне. Турки задействуют беспилотники для предотвращения атак YPG, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в Южном Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к строительству новой военной базы у города Меядин в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: предотвратили попытку атаки со стороны курдских боевиков на северо-востоке Алеппо; атаковали колонну YPG при помощи беспилотников в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: пережила взрыв в городе Идлиб; нанесла удары по жилым кварталам Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Африн в Алеппо.

Провинция Алеппо

Поступила информация о новой атаке боевиков в Алеппо. Согласно данным военного источника в сети Twitter (ahmadalissa), исламисты антиправительственных бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1, нанесли удары по жилым кварталам административного центра региона. Сведения о возможных жертвах обстрела в настоящий момент выясняются. В ответ части Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по расположениям джихадистов, с позиций которых были выпущены снаряды, в районе населенного пункта Джазрая юго-западнее Алеппо.

Прогремел взрыв в городе Африн на северо-западе региона. Как передает Twitter-канал (step_agency), СВУ детонировало в районе аль-Махмудия. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. В организации взрыва обвиняют курдских радикалов, которые осуществляют подпольную деятельность на подконтрольных протурецким формированиям территориях.

Тем временем в северо-восточной части региона возобновились стычки между вооруженными силами Турции и радикальными формированиями курдов. Агентство новостей Anadolu Agency сообщает о том, что группа террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) предприняла попытку пробраться на позиции турецких военных в районе Кобани. С целью предотвращения вылазки турки задействовали беспилотники, удары которых привели к уничтожению семи курдских боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились новые данные о последствиях последних вылазок неизвестных в оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах Дейр-эз-Зора. Согласно данным Twitter-канала (Mnews23), были убиты три и ранены два курдских радикала, включая одного из высокопоставленных командиров Рабочей партии Курдистана (РПК).

Между тем стало известно о строительстве новой базы в провинции проасадовскими силами. Военный объект будет располагаться в районе города Меядин, куда были доставлены бетонные блоки и материально-техническое оборудование. Укрепление позиций на данном направлении может стать сдерживающим фактором для боевиков «Исламского государства»1, разрозненные отряды которых все еще скрываются в пустыне Бадия аш-Шам, а также на оккупированной США территории на юге соседнего Хомса.

Провинция Идлиб

Мощный взрыв прогремел в административном центре провинции. Военный источник в сети Twitter (MoussaNDT) сообщает о том, что бомба была заложена в кафе в центре города. Инцидент привел к ранению одного из гражданских лиц. Более подробные сведения пока уточняются. Ни одно из антиправительственных формирований пока не заявляло о своей причастности к установке взрывного устройства.

Между тем в южной части региона продолжились боевые вылеты российских ВКС. Как передает Twitter-канал (ufuk_sy), военные самолеты нанесли авиаудары по укрепрайонам радикалов на окраинах населенных пунктов Кафрума.

Провинция Ракка

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о том, что на данный момент длина созданной зоны безопасности составляет 145 километров, а ширина 30 километров. Тем не менее атаки со стороны оставшихся курдских террористов все еще продолжаются. Глава Минобороны также отметил, что для предотвращения вылазок ведутся переговоры с российскими коллегами. В ответ на провокационные нападения Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) Анкара задействует ударные дроны. По информации новостного портала Step News Agency, беспилотники ВВС Турции атаковали колонну из трех автомобилей курдских радикалов в районе поселения ат-Таруазия южнее Тель-Абьяда.

1 Организация запрещена на территории РФ.