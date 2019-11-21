Эксперт назвал причины приближения самолета США к базе ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии

Американскому экипажу бомбардировщика, нарушившему воздушное пространство у российской базы в Сирии «Хмеймим», в следующий раз неповадно будет делать это снова, считает бывший начальник зенитно-ракетных войск, военный эксперт Сергей Хатылев.

Издания «Sina» сообщило, что якобы у границ Сирии произошел инцидент, где американский стратегический бомбардировщик B-52H сильно приблизился к российской военной базе. В дальнейшем экипаж американского воздушного судна получил от российских военных предупреждение о готовности открыть огонь. При этом под ударом мог оказаться истребитель F-16 американских ВВС.

«Сообщается, что наземный радар российской армии, развернутый на базе «Хмеймим» обнаружил приближение бомбардировщика B-52H, а затем зенитная ракетная система С-400 активировала радар управления огнем и осуществила захват бомбардировщика B-52H с готовностью открыть огонь. В то же время российские военные направили экипажу американского бомбардировщика экстренное предупреждение по открытому каналу, заявив, что самолеты проникли в зону российского военного контроля – в случае, если они не смогут немедленно уйти, чтобы вернуться в безопасную зону, российские военные выпустят ракеты, чтобы их сбить. Услышав предупреждение российской стороны, экипаж бомбардировщика B-52H немедленно покинул воздушное пространство у границ Сирии», — указывается в статье издания.

Как утверждает Сергей Хатылев, в воздухе может произойти все, что угодно и особенно в районах нахождения государственных границ.

«Такие конфликты вполне могут быть. Но речь о том, что люди непреднамеренно, увлекшись пилотированием, нарушают установленные коридоры и нормы. Это в первую очередь относится к недостаточной работе штурманов, т. к. все привыкли работать по автоматическим приборам. К сожалению, автопилот не учитывает наклонную дальность, делает ошибки в наведении, а также на полет влияют климатические условия. Все, что происходит в воздухе, не учитывается аппаратурой. Для контроля местоположения самолета в воздухе есть штурман экипажа, эскадрильи и другие службы. Я не думаю, что имело место какое-то преднамеренное желание американцев нарушить установленные границы», — заявил Хатылев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако нельзя исключить, что это был намеренный шаг со стороны экипажа американского самолета, чтобы выявить, как на это отреагируют сирийские войска и российские ВКС, говорит военный эксперт.

«Тем не менее все обошлось, все остались живы и здоровы. Будем считать, что этот инцидент исчерпан. Поэтому делать глубокие выводы смысла нет. Другое дело, что все знают об этом. Сторона, нарушившая воздушное пространство, видела реакцию наших служб. В следующий раз им неповадно будет нарушать установленные границы и режим полета воздушного судна», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, для защиты от воздушных атак противника в Сирии создана система ПВО, которая состоит из российских и сирийских вооружений, поясняет военный эксперт.

«Весной 2018 года по Сирии был нанесен удар более 100 ракетами. После этого постоянно были удары беспилотниками, крылатыми ракетами и авиационные удары. Во всех случаях ПВО Сирии отражала эти нападения без особых потерь», — добавил Хатылев.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Правительственные войска САР к настоящему моменту освободили практически всю территорию от незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 были разбиты при содействии российских военных.

Президент России Владимир Путин недавно озвучил результаты российской операции в Сирии. По его словам, благодаря российской помощи законным властям Сирии, более 90% территории этой страны было освобождено от боевиков.

В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко указал, что усилия российской стороны в Сирии помогли избежать превращения ближневосточного государства в террористический халифат.

Коротченко обратил внимание, что в это время США стараются любыми способами нарастить в Сирии свое военное присутствие, создавая для этого всевозможные искусственные предлоги, Россия не стремится «наводнить» страну своим контингентом, а оказывает государству реальную помощь в борьбе с оккупировавшими его террористическими формированиями.

1 Организация запрещена на территории РФ.